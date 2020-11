I CONTROLLI

ROVIGO «L'onda è sempre alta e i numeri sono sempre impegnativi, ma continuiamo a tenere testa al contagio come azienda e c'è uno spiraglio di fiducia, che ritengo derivi da quello che stiamo facendo: pur galoppando il virus e pur avendo avuto un'impennata nell'ultimo mese, in questi ultimi giorni il suo avanzamento è abbastanza stabile e riusciamo a tenere il passo nelle tre attività fondamentali, quella di diagnosi, con i tamponi, quella di tracciamento e sorveglianza domiciliare e quella di cura».

I TAMPONI

A sottolinearlo è il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella: «La fetta di popolazione che sottoponiamo a tampone è piuttosto varia e rappresentativa e mediamente ne eseguiamo oltre 2mila al giorno. Negli ultimi quindici giorni l'incidenza dei positivi sul totale delle persone sottoposte a test è rimasta stabile fra 6 e 7%: significa che dopo l'impennata di ottobre la crescita adesso è meno ripida. Un altro elemento che ci dà fiducia è l'andamento dell'indice di prevalenza, il numero di positivi sul totale della popolazione. Questo è frutto del comportamento delle persone e degli effetti delle nuove regole decise a livello regionale e nazionale, con tutte le conseguenze che determinano, ma anche del grande lavoro che stiamo facendo come azienda e per questo devo davvero ringraziare tutti per l'impegno. Il 12 novembre abbiamo inserito sulla piattaforma regionale l'esito di circa 3mila tamponi, 750 molecolari e 2200 rapidi. È uno sforzo importante che sta dando i propri frutti. E giovedì partirà un nuovo punto di esecuzione dei tamponi ad accesso diretto, con la collaborazione dell'Esercito. Un ufficiale medico, due sottufficiali infermieri e altri militari che si occuperanno della logistica saranno presenti in una struttura allestita nel parcheggio della Cittadella sociosanitaria, dalle 8 alle 14. Come azienda garantiremo poi il funzionamento dalle 14 alle 20 con il nostro personale».

NUOVO COVID POINT

Nel frattempo, l'attuale Covid Point di Rovigo, dalla scorsa notte, nella fascia dalle 20 alle 8, si è spostato al Corpo F, piano terra, dell'ospedale di Rovigo. Sul fronte dei tamponi anche i medici di medicina generale polesani non si stanno tirando indietro. «Si sta completando la distribuzione dei kit previsti dal cosiddetto Piano Arcuri spiega Compostella - in seguito agli accordi siglati a livello nazionale e regionale. Ma noi avevamo già anticipato con una dotazione a tutti i medici di famiglia. E, al 12 novembre, i tamponi eseguiti dai medici di famiglia polesani sono stati 1.230. I medici che, ancora su base volontaria, hanno effettuato almeno un test sono stati 103 su 162, il 63,%, il dato più alto del Veneto dopo Padova con il 64%».

COLLABORAZIONE CON I MEDICI

Per quanto riguarda i tamponi, questa settimana è stato stilato un ulteriore protocollo regionale e giovedì si è tenuto un confronto a livello di Conferenza dei sindaci. Come sottolinea il presidente dell'Ordine dei Medici di Rovigo Francesco Noce, «ci sono diverse medicine di gruppo e alcuni medici singoli che hanno studi con stanza separate e che riescono a farli nei propri ambulatori, altri invece li effettuano con il metodo del drive-in, ai pazienti che rimangono nelle proprie auto, mentre in altri casi, come a Lendinara, i medici si sono organizzati con un tendone. Ci sono medici che hanno qualche difficoltà per la logistica del proprio ambulatorio, ma la risposta in Polesine è stata massima. Va però ricordato che non si tratta di test eseguiti a tutti indistintamente, è il medico che deve valutare caso per caso: per gli screening a tappeto ci sono i Covid point ad accesso libero. Anche la gestione di eventuali positività è in capo ai medici di famiglia, che metteranno direttamente in isolamento i pazienti che troveranno positivi e i contatti stretti, producendo anche i relativi certificati. Chi ha avuto contatto stretto ed è asintomatico non è necessario che vada subito a farsi il tampone, l'importante è che resti in isolamento. Tutto avviene in continuo contatto con il Sisp: stanno predisponendo una linea dedicata per i medici perché altrimenti diventa difficile prendere la linea».

F.Cam.

