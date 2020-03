I CONTROLLI

ROVIGO Il campionario di chi viene beccato a non rispettare le disposizioni sugli spostamenti si arricchisce di un caso particolare, quello che sembra proprio essere uno spacciatore a domicilio.

ASSEMBRAMENTI

Con la stretta sugli incontri nei luoghi pubblici e con la chiusura di negozi e locali, salvo quelli che vendono generi alimentari e di prima necessità, fra i quali non rientrano gli stupefacenti, qualcuno sembra essersi attrezzato per aggirare due volte la legge.

A PORTO VIRO

Durante i controlli da parte dei carabinieri di Porto Viro, i militari hanno infatti intimato l'alt a un'auto, ma l'uomo che si trovava al volante ha schiacciato sull'acceleratore e si è dato alla fuga a folle velocità. Per sfuggire all'inseguimento dell'auto dei carabinieri, tuttavia, ha ben presto perso il controllo, andando fuori strada.

FUGA E SCHIANTO

È stato così identificato e perquisito ed è saltato fuori che aveva con sé 2,3 grammi di cocaina e 675 euro in contanti. Per il 43enne tunisino, residente a Porto Viro, oltre alla denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è così scattata anche quella per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

STUDENTI IN GITA

Fra quanti sono stati controllati e denunciati dai carabinieri della Stazione di Loreo, anche due ragazzi appena maggiorenni, entrambi studenti, sempre residenti a Porto Viro, che sono risultati essersi allontanati dalle rispettive abitazioni senza un giustificato motivo. Ma per uno dei due, trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un tirapugni in metallo, anche l'ulteriore denuncia per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.

SERVIZI COORDINATI

In totale, i carabinieri in tutta la provincia di Rovigo, nell'ambito degli specifici controlli relativi al rispetto delle prescrizioni adottate per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, hanno denunciato 31 persone. Una sola, invece, la persona denunciata dalla polizia a fronte di una trentina che sono state controllate. Anche per lui, tuttavia, le denunce sono state molteplici. Si tratta infatti di un soggetto che è stato fermato dalla Polfer alla stazione di Rovigo, completamente ubriaco e che, durante le attività di identificazione e di richiesta delle motivazioni del suo essere fuori casa, ha fatto resistenza passiva. Per lui, quindi, insieme alla denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, anche quella per ubriachezza e per resistenza a pubblico ufficiale.

POLIZIA LOCALE

Per quanto riguarda la Polizia locale di Rovigo, sono state controllate 31 persone e 78 fra locali ed esercizi commerciali e tutti sono risultati in regola. In tutta Italia, come riferisce il Viminale, le persone controllate mercoledì da tutte le forze di polizia sono state ben 200.514 e 8.297 i denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

FALSE DICHIARAZIONI

Oltre a queste, per duecento persone sono scattate anche le contestazioni di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

F.Cam.

