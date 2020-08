I CONTROLLI

ROVIGO Chi ha scelto Croazia, Spagna, Grecia e Malta come meta per le proprie vacanze si ritrova, compreso nel pacchetto, anche il tampone al rientro. Che da oggi, in Polesine, potrà essere effettuato direttamente, senza prenotazione, presentandosi ai tre ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta. Il tutto, con un sovraccarico non indifferente per la sanità locale, costretta a prepararsi ad affrontare l'ondata dei rientri con volumi di test che si prevedono considerevoli.

TEST A TAPPETO

Solo nella giornata di ferragosto, nella quale anche gli ospedali solitamente tendono ad avere una minor disponibilità di personale, in Veneto sono stati eseguiti 7mila tamponi per i vacanzieri di ritorno dai quattro Paesi entrati nella lista nera a causa del dilagare del virus, la sola Spagna nella giornata di sabato ha registrato oltre 16mila nuovi contagi e per cercare di contenere il rischio del divampare di focolai di importazione. A Rovigo proprio nella giornata di Ferragosto sono stati eseguiti 61 tamponi a persone appena rientrate, con ben tre giovani, che erano tutti in vacanza a Malta, risultati positivi, tutte asintomatici e tutti già in isolamento da prima di ottenere il risultato del tampone, avendo correttamente osservato le procedure previste.

TEMPI ACCELERATI

Ieri, invece, nell'ambulatorio dell'ospedale di Rovigo sono stati effettuati 88 tamponi. Quindi, nei due giorni festivi, 149 tamponi ed i risultati arriveranno nelle prossime ore. Per chi si trovi a tornare in Polesine dopo un viaggio nei quattro Paesi considerati a rischio, l'Ulss Polesana ha diramato un prontuario per facilitare anche chi si trovi nella non facile situazione rientrare dalle vacanze e trovarsi in isolamento domiciliare. La prima indicazione, infatti, è che, dal momento del rientro e fino alla comunicazione dell'esito del tampone, le persone sono tenute a rimanere presso il proprio domicilio in isolamento. Sui tempi, si indica che l'esito del tampone sarà scaricabile dal portale visione referti online dell'azienda o anche visibile dal fascicolo sanitario elettronico o dal proprio medico in 24-48 ore. Non può essere effettuata prenotazione anticipata del tampone prima dell'ingresso in Veneto.

LA PROCEDURA

Chi entra o rientra da Spagna, Croazia, Repubblica di Malta o Grecia, se ha eseguito un tampone con esito negativo documentabile, nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Italia, deve darne comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all'indirizzo sisp.ro@aulss5.veneto.it; in tal caso non è prevista nessuna restrizione come da ordinanza Regione Veneto n. 84 del 13 agosto 2020. Se non ha eseguito un tampone con esito negativo documentabile, nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Italia, una volta che è rientrato in Veneto deve obbligatoriamente segnalarlo al Servizio Igiene e Sanità Pubblica e deve eseguire un tampone di controllo. La comunicazione deve essere inviata con una email all'indirizzo sisp.ro@aulss5.veneto.it completa di tutti i dati anagrafici di ciascun rientrante, ovvero nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, domicilio (indirizzo completo), recapito telefonico. Per quanto riguarda l'esecuzione del tampone, da oggi è previsto anche l'accesso diretto, senza prenotazione, ma con l'obbligo della segnalazione del rientro al Servizi di Igiene e Sanità Pubblica all'ospedale di Rovigo, all'ospedale di Rovigo, all'ambulatorio corpo F, Piano 0 con entrata dalla pensilina rossa esterna, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12, all'ospedale di Adria al centro prelievi dell'ospedale vecchio, dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18, ed all'ospedale di Trecenta all'ambulatorio ortopedico della piastra poliambulatoriale, dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18. In ogni caso, la comunicazione che il viaggiatore appena rientrato invia al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, spiega l'Ulss, «sarà presa in carico per prevedere, oltre all'accesso diretto, anche una programmazione del tampone nelle 48 ore successive al rientro e per fornire precise indicazioni al cittadino». Per ulteriori informazioni può essere contattato il numero verde 800.938.880, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA