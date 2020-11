I CONTROLLI

ROVIGO Ben 15 sanzioni, tra le quali alcune per violazione del divieto di uscita dalle zone rosse, e un circolo beccato a servire da bere dopo le 18. È questo il risultato dei 500 controlli a persone fermate durante i controlli anti-Covid dello scorso weekend e delle 200 verifiche svolte dalle forze dell'ordine ai locali della provincia di Rovigo. Lo ha rivelato ieri mattina il prefetto Maddalena De Luca durante un'intervista a Radio Rvd, aggiungendo che «la situazione è molto delicata: serve cautela e responsabilità».

PUGNO DI FERRO

Sabato e domenica Polizia, Carabinieri e Finanza hanno usato il pugno di ferro contro le violazioni delle norme straordinarie emesse da Governo e Regione per arginare la pandemia da Covid-19, dimostrando che, purtroppo, in molti casi solo con il libretto delle contravvenzioni alla mano si riesce a far comprendere la gravità della situazione in corso ormai da sette mesi. «Nel fine settimana avevamo programmato un controllo straordinario del territorio, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure anti-Covid - ha detto De Luca ai microfoni di È giorno fatto - anche se mi manca ancora il dato riferito a domenica notte, sono 15 le sanzioni comminate a chi non utilizzava la mascherina o proveniva da zone dalle quali era vietato uscire se non per necessità legate alla salute e al lavoro. È stato sanzionato anche un circolo di Rovigo che aveva violato due norme: quella della chiusura e quella della somministrazione delle bevande dopo le ore 18». Le multe sono state staccate un po' in tutto il territorio polesano, «in particolare nei comuni al confine con la Lombardia».

Nel weekend, nonostante l'ordinanza emessa dal presidente della Regione Luca Zaia, molti hanno raggiunto le principali piazze del capoluogo per una passeggiata. Persone di tutte le età, attratte probabilmente dalla giornata di bel tempo, fino alla chiusura dei bar il centro hanno affollato corso del Popolo e piazza Vittorio Emanuele.

SINDACO FURIOSO

Una cosa che ha fatto andare su tutte le furie il sindaco Edoardo Gaffeo. «Questa cosa deve entrare in testa alla gente: non possiamo permetterci ulteriori sbagli. Ci si deve rendere conto di quello che sta succedendo, la curva è pericolosamente alta. Abbiamo messo in campo il massimo sforzo per tenere aperte le scuole, che per me sono la linea del Piave, e le attività commerciali e produttive. Serve uno sforzo collettivo per il bene di tutti». L'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello, a margine della presentazione degli aiuti ai commercianti, ha specificato che «i controlli sono molto accurati, ma le persone si sentono stranamente sollevate, anche se non ce n'è ragione. Il distanziamento e l'uso delle mascherine sono le uniche armi a nostra disposizione, sono il nostro vaccino e la nostra cura all'epidemia». Qualora non cambi la situazione Bernardinello, a capo anche della Sicurezza cittadina, ha tuonato: «Eventuali chiusure (di strade o piazze, ndr) saranno assunte in Comitato Ordine e Sicurezza se si renderanno necessarie». L'assessore non indora la pillola e fissa un ultimatum ai rodigini prima di passare alle misure forti: «Non esistono più i luoghi di aggregazione, la gente si deve convincere che la situazione è grave e le terapie intensive si stanno riempiendo: non possiamo sbagliare».

