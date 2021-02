I CONTROLLI

FIESSO UMBERTIANO Violazione delle norme anti-Covid, all'Arci di Fiesso Umbertiano verbali per 800 euro. È partito tutto da una segnalazione alle forze dell'ordine, che testimoniava un assembramento, il provvedimento adottato nei confronti del locale. La segnalazione ha creato non poca tensione in paese, soprattutto in vista del ritorno della zona gialla, tanto che anche sui social network non sono mancati i commenti di biasimo nei confronti dell'anonima denuncia.

SEGNALAZIONE

Fino a ieri ai bar era consentito solamente l'asporto, mentre qualcuno ha notato il protrarsi della presenza di più persone all'interno del locale in questione: la violazione è costata cara e al momento del controllo le forze dell'ordine hanno compilato verbali per 800 euro. Tuttavia in paese c'è chi non ha digerito la segnalazione della trasgressione alle forze dell'ordine, giustificando l'azione di un locale che, come molti altri in tutta Italia, soffre il mancato guadagno di mesi caratterizzati dalle restrizioni.

REAZIONI SOCIAL

Su Facebook, Luca scrive: Mi chiedo cosa ci sia nella testa di chi, dopo un anno di oblio psicologico e la quasi completa abolizione dei contatti sociali, prende in mano il telefono e segnala alle forze dell'ordine un assembramento in un bar che non lavora da mesi e arranca per sopravvivere. Erigersi a paladino della giustizia in questo momento è come fare la predica a un moribondo.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA