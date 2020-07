I CONTRIBUTI

ROVIGO Dopo l'acconto di quasi 4 milioni, deliberato a fine maggio, ecco che arrivano oltre 7,5 milioni per i Comuni polesani e uno e mezzo per la Provincia. Un'iniezione di liquidità senza precedenti nelle casse degli enti locali, decisa per concorrere ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni fondamentali e far fronte quindi alla riduzione delle loro entrate dovute alle misure emergenziali. I singoli importi, infatti, come spiega il sottosegretario all'Interno Achille Variati, che ieri insieme al viceministro all'Economia Laura Castelli ha dato l'annuncio dell'ordine di pagamento di 2,1 miliardi di euro nei confronti dei Comuni e 350 milioni di euro per le Province, sono stati modulati sulla base di «quanto gli enti locali hanno perso a causa della pandemia, al netto di eventuali minori spese. Tra le entrate ridotte, la parte del leone l'hanno fatta, per i Comuni, Imu, Tari e l'addizionale comunale Irpef; per le Province, la tassa di trascrizione e l'Rc Auto. Tra le minori spese sono stati considerati la riduzione degli straordinari del personale e alcune contrazioni dei costi di gestione o di servizi».

FONDI FRESCHI

Nella seconda rata di pagamenti, il capoluogo Rovigo vede arrivare nelle casse di Palazzo Nodari ben 2 milioni di euro, che si sommano ai 700mila già arrivati, portando il totale a 2.771.112. Una cifra davvero considerevole, ma il calcolo delle minori entrate, tuttavia, è stimato in una somma ancora maggiore, ben 3,7 milioni. Nonostante questo importante sostegno, quindi per il Comune potrebbe comunque mancare all'appello, a causa dell'epidemia, una somma di circa un milione di euro. Ma i fondi arrivati, oltre alle altre agevolazioni attivate, permettono abbondantemente di concorrere ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni fondamentali. Anche in questo secondo riparto, il Polesine comunque vede arrivare somme inferiori a quelle degli altri territori veneti: ai Comuni della provincia di Belluno vanno 8,8 milioni, a quelli padovani 24,4 milioni, 26,2 per i Comuni trevigiani, 59,6 a quelli della provincia di Venezia, 38,6 ai comuni veronesi e 23,8 milioni a quelli vicentini. Per quanto riguarda i capoluoghi, invece, al Comune di Rovigo va meglio rispetto a quello di Belluno, che riceve 1,3 milioni. In ogni caso, ben al di sotto dei 16,6 milioni di Verona, dei 9,5 di Padova, dei 5,1 Vicenza dei 4 di Treviso, senza contare Venezia, che fa storia a sé con ben 43,8 milioni.

LA PROVINCIA

Per quanto riguarda la Provincia, invece, a Palazzo Celio arrivano 1,4 milioni che si aggiungono ai 639mila euro dell'acconto di maggio, per un totale di poco superiore ai 2 milioni. Una cifra ragguardevole e, in questo caso, di poco lontana dai 2.147.228 euro stimati come minori entrate. Ma ben distante degli importi delle altre amministrazioni provinciali venete, che solo in questo secondo riparto ricevono Belluno 3,5 milioni, Padova 6,2 milioni, Treviso 5,5 milioni, Verona 6,6 milioni, Vicenza 4,9 milioni, Venezia 5,2 milioni. Il presidente della Provincia di Rovigo Ivan Dall'Ara, che per quanto riguarda Ceregnano, Comune di cui è sindaco, si vede arrivare altri 57mila euro, per un totale di poco meno di 93mila, spiega come «questi soldi li stiamo aspettando come l'ossigeno, devo ammettere che c'era un po' di pessimismo ma l'ottimismo della ragione ha avuto il sopravvento. Come Provincia li utilizzeremo coinvolgendo anche l'assemblea provinciale».

I COMUNI

Per quanto riguarda la totalità dei Comuni polesani, considerando anche il primo acconto, sono stati destinati complessivamente 10.873.121 euro. Sommando i 2 milioni per la provincia, il totale è superiore ai 12 milioni. Ad Adria, che a maggio aveva ricevuto 252.720 euro, ne sono stati destinati altri 532.915, per una somma complessiva pari a 785.634 euro, a fronte di minori entrate stimate in 1.040.427 euro. Poco al di sotto, un po' a sorpresa, Polesella, che ottiene la seconda rata più alta dopo Rovigo, ben 533.357 euro per un totale di 607.005, perché le minori entrate sono stimate in 803.866 euro. Per Porto Viro, Lendinara, Rosolina, Occhiobello e Badia, somme complessive attorno al mezzo milione di euro. La cenerentola del Polesine, in questo caso è Villanova Marchesana, con poco più di 22.500 euro, in quanto le minori entrate sono state stimate in 29.839 euro.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA