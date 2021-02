PANDEMIA

ROVIGO Sono 14 le nuove positività emerse nelle ultime ore, un numero che riporta a livelli che non si registravano dalla prima metà di ottobre. Una costante conferma della graduale ritirata della seconda ondata del virus, che ha avuto il culmine fra dicembre e gennaio e che ora sembra aver fortunatamente aver perso violenza. Gli effetti nefasti dell'enorme diffusione del virus del recente passato, però, si fanno ancora sentire, soprattutto sulla più tragica delle conseguenze: sono altre tre le morti Covid fra i residenti in Polesine, che portano il totale a 376 da inizio epidemia e a 138 dall'inizio dell'anno. Tutte e tre le morti sono di persone che si trovavano ricoverate, una 80enne bassopolesana e un 86enne altopolesano in Area medica a Trecenta, e un 70enne bassopolesano in Terapia intensiva sempre a Trecenta, e tutte e tre sono sopraggiunte nella giornata di domenica, quindi 138 è il numero dei decessi del solo mese di gennaio, drammaticamente vicino a quello del mese di dicembre, che ha segnato il doloroso record di 142 decessi. Numeri cinque volte maggiori di quello che era stato il livello più alto della prima ondata, i 28 decessi del mese di aprile. Nei soli due mesi di dicembre e gennaio, si sono registrate 280 morti Covid, quasi il 75% del totale.

CASE DI RIPOSO

Pesante, in tutto questo, il tributo di vite pagato dalle case di riposo: al 29 gennaio era arrivato a 178 ospiti che si erano spenti, fra quanti si trovavano ancora nelle strutture e quanti erano stati ricoverati in ospedale. Nella prima ondata, da fine febbraio ad agosto, le morti Covid fra gli ospiti delle Rsa polesane erano state 12. Fortunatamente in questo momento sta nettamente migliorando anche la situazione proprio all'interno delle case di riposo, dove da qualche giorno non risultano nuovi contagi. Le strutture che al momento presentano almeno un caso si sono ridotte a 11, solo in nove vi sono ospiti positivi, ora 72 in tutto, mentre 22 sono gli operatori. Al Csa di Adria restano positivi solo sei ospiti, altrettanti alla Rsa San Martino di Trecenta, uno solo a Villa Agopian di Corbola, quattro ospiti e due operatori alla Casa albergo di Lendinara. Dieci gli ospiti ancora positivi all'Iras di Rovigo e alla casa di riposo Sant'Anna di Villadose, mentre le situazioni numericamente più consistenti restano al momento quelle della casa di riposo San Gaetano di Crespino, 13 ospiti e 2 operatori positivi, e soprattutto, quella dell'Opera pia Francesco Bottoni di Papozze con 21 ospiti e 8 operatori.

OSPEDALI

Anche la situazione dal punto di vista dei ricoveri continua a migliorare, con il numero di ricoverati che cala ancora e raggiunge quota 60, riportando a numeri che non si vedevano dal 31 ottobre. I pazienti sono così suddivisi: 40 in Area medica e semintensiva e 13 in Terapia intensiva, tutti al San Luca che è tornato a essere il polo unico di riferimento per il Covid, con altri sette ricoverati nel reparto di Malattie infettive a Rovigo. Le nuove guarigioni emerse ieri sono state 61, con il totale arrivato a 8.320 sui 9.784 polesani contagiati da inizio epidemia. Le persone attualmente positive sono scese a 1.088, un livello che riporta al 5 di novembre, mentre sono 1.482 quelle in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la situazione del vaccino, in attesa che la prima fornitura di febbraio permetta di fare i conti con le reali disponibilità di dosi e riprendere con la vaccinazione di nuove persone, si continua con la somministrazione delle seconde dosi a quanti hanno già ricevuto la prima. I vaccinati totali, fra operatori e ospiti delle Rsa e operatori sanitari, sono arrivati a 7.518, essendo stato recuperato, nel secondo giro, qualcuno che al primo non aveva o non aveva potuto vaccinarsi. Entro venerdì dovrebbero essere eseguite tutte le seconde dosi: con le 380 somministrate ieri hanno raggiunto quota 5.791 le persone che hanno ricevuto la doppia inoculazione. completando il percorso di immunizzazione.

