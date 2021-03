ULSS 5

ROVIGO «La tregua sembra essere finita». Antonio Compostella, nel suo ultimo giorno al timone dell'Ulss Polesana, non nasconde una situazione in rapido peggioramento. Ieri sono state ben 101 le nuove positività emerse, con un numero a tre cifre come non si vedeva dal 13 gennaio scorso, quando ancora infuriava la seconda ondata. Allora, però, alle 105 positività si accompagnavano 103 guarigioni perché la situazione stava, appunto, volgendo verso un miglioramento. Ieri, al contrario, le nuove guarigioni sono state appena 39. E così sono tornati a crescere i polesani attualmente positivi, 942, pericolosamente riavvicinatisi a quota mille, con gli isolamenti domiciliari che salgono ulteriormente a 1.461. Volendo rimanere ai confronti con il 13 gennaio, allora le persone attualmente positive in provincia erano tre volte tanto, quasi tremila, 2.792, ma era il momento in cui la seconda ondata stava raggiungendo i suoi picchi maggiori, iniziando, già nei giorni successivi, una lenta discesa.

TENDENZA INVERTITA

Ora la tendenza è opposta. E il dato dei nuovi contagi si accompagna a un valore dell'incidenza risalito al 3,60%, praticamente raddoppiato rispetto a quanto si era registrato a inizio febbraio, quando è stato lambito l'1,80%. «Nonostante oltre 40 delle 101 persone risultate positive fossero già in isolamento, a conferma del buon funzionamento del nostro sistema di tracciamento - ammette Compostella - la curva del contagio comincia a risalire significativamente. Probabilmente questa ripresa dipende, in parte, dalla ormai comprovata circolazione della variante inglese anche nella nostra provincia. Ancora una volta il mio invito è quello di mantenere alto, ora più che mai, il livello di attenzione, osservando scrupolosamente tutte le regole igieniche e di distanziamento».

NESSUN DECESSO

In un quadro che mostra l'evidente risalita della marea, non mancano aspetti rassicuranti. Come l'assenza di decessi di sabato, quindi nel bollettino di ieri, così come era successo venerdì e mercoledì. Nel mese di febbraio, segnato dalla tregua, le morti sono state 43, ben inferiori rispetto ai 138 di gennaio e ai 140 di dicembre, ma anche dei 45 di novembre. Pure gli ospedali hanno visto ridursi il numero dei pazienti: ieri sono scesi a 50 dai 51 di sabato, 41 in Area medica e semintensiva a Trecenta, 3 in Terapia intensiva sempre a Trecenta e 6 in Malattie infettive a Rovigo. Prendendo a riferimento sempre il 13 gennaio, allora i ricoverati erano 131, era attiva anche l'Area Covid all'ospedale di Adria e c'erano 19 pazienti in Terapia intensiva.

CASE DI RIPOSO

L'altro dato confortante è il perdurare dell'assenza di nuovi contagi nelle case di riposo, particolarmente martoriate nella seconda ondata, dove al momento perdurano quattro positività fra gli ospiti, uno all'Iras, uno a La Residence di Ficarolo, uno alla casa di riposo Sant'Antonio di Trecenta e due all'Opera pia Bottoni di Papozze.

IMMUNIZZAZIONE

La mancanza di nuove positività, come più volte evidenziato da Compostella, è empiricamente riconducibile all'efficacia della vaccinazione somministrata a ospiti e operatori. Sul fronte vaccini sono arrivati a 2.280 gli ottantenni e ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. La platea degli over 80 polesani è attorno ai 21mila. Considerando che una larga fetta è nelle case di riposo, a spanne si può dire che è stato vaccinato un 12% circa della popolazione bersaglio. Una evidente lentezza, dovuta alla ben nota carenza di vaccini. Sabato, fra l'altro, si è registrata un'adesione particolarmente più alta delle medie recenti, oltre l'87%, perché dei 240 convocati solo 29 non si sono presentati all'appuntamento nei tre centri di Rovigo, Adria e Trecenta. E, da oggi la vaccinazione andrà avanti nelle sedi di Castelmassa, Lendinara e Porto Viro, con quest'ultimo che si alternerà con quello di Porto Tolle il mercoledì. A vaccinarsi sono stati chiamati per primi i classe 1941 dei comuni dalle aree di competenza dei tre centri.

Francesco Campi

