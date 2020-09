Tornano a zero i nuovi contagi in Polesine. Dopo la costante crescita della curva delle nuove positività registrate, nelle ultime settimane, in provincia di Rovigo, i risultati dei tamponi pervenuti nella giornata di ieri all'Ulss 5 non segnalano nuove positività.

I polesani che da marzo a oggi sono venuti a contatto con il virus sono dunque un totale di 546. Attualmente gli infetti a Rovigo e provincia sono 69, la maggior parte giovani tornati dalle vacanze e familiari di quest'ultimi che sono venuti a contatto con il Covid attraverso soggetti asintomatici o che avevano iniziato a manifestare i sintomi della malattia. Ancora basso, per il momento, il trend dei ricoveri.

Ieri c'è stata la dimissione di uno dei due pazienti ricoverati in Malattie infettive a Rovigo. Attualmente risultano due i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere rodigine, in particolare uno paziente in Malattie infettive a Rovigo e l'altro paziente in Terapia intensiva sempre a Rovigo.

In tutte le strutture assistenziali del Polesine non si segnalano invece positività tra gli ospiti né tra gli operatori, la situazione è pertanto sotto controllo anche grazie ai rigidi protocolli igienico sanitari indicati da Governo e Regione.

Continua lo screening dei cittadini rientrati da Paesi a rischio per il quale il tampone è obbligatorio o in certi casi facoltativo, anche se vivamente raccomandato.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono ben 76.622. Le persone sottoposte a tampone, invece, sono 30.749.

In questi giorni è in corso anche lo screening dei docenti e del personale scolastico che rientrerà in classe il 14 settembre, circa tremila i test sierologici che verranno effettuati dall'Ulss 5 con la collaborazione dei medici di base entro la riapertura delle scuole.

Sono infine tre le nuove guarigioni in Polesine che fanno salire così a 441 il totale dei guariti in provincia di Rovigo da inizio epidemia. A oggi sono invece 473 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

