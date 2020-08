LA PANDEMIA

ROVIGO Dopo il filotto di 15 nuovi contagi emersi nei tre giorni del fine settimana a cavallo di Ferragosto, cinque venerdì, quattro sabato e sei domenica, la nuova settimana si è aperta con un dato confortante: lo zero nella casella delle nuove positività. Un valore ancora più incoraggiante se si considera che sono iniziati ad arrivare i responsi dei tamponi effettuati proprio sabato e domenica, ben 149, sulle persone rientrate dalle vacanze in Croazia, Spagna, Grecia e Malta, in ossequio alle nuove disposizioni ministeriali e regionali.

VIAGGI SOTTO ESAME

Da ieri i test sui viaggiatori di ritorno dai quattro Paesi inseriti nella lista nera sono stati eseguiti con un canale diretto, ovvero la possibilità di accedere direttamente e senza prenotazione, ma con l'obbligo della segnalazione del rientro al Servizi di Igiene e Sanità pubblica all'indirizzo sisp.ro@aulss5.veneto.it, ai punti appositamente predisposti per l'esecuzione dei tamponi all'ospedale di Rovigo, all'ambulatorio corpo F, piano 0 con entrata dalla pensilina rossa esterna, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12; all'ospedale di Adria al centro prelievi dell'ospedale vecchio, dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18; e all'ospedale di Trecenta all'ambulatorio ortopedico della piastra poliambulatoriale, dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18. Per informazioni, oltre al sito aziendale e alla pagina Facebook dell'Ulss Polesana, si può contattare il Sisp alla mail sisp.ro@aulss5.veneto.it o chiamare il numero verde 800938880, attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14.

I NUMERI

Ieri alle 15.30 il totale dei tamponi ai vacanzieri di rientro diffusa dal presidente della Regione Luca Zaia sulla propria pagina Facebook, indicava in 209 il totale dei tamponi eseguiti dall'Ulss Polesana, quindi 60 nella sola mattina. Complessivamente le positività emerse da questi tamponi risultano zero, perché proprio il giorno di Ferragosto sono arrivati sì i risultati di positività di tre giovani di rientro da un viaggio a Malta, tutti mediopolesani e tutti asintomatici, due maschi e una femmina, due 19enni e una 21enne, i primi due in viaggio insieme, la seconda non nello stesso gruppo, ma si tratta di tamponi eseguiti, come ha spiegato il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella «prima ancora che scattasse l'obbligatorietà, perché già nei giorni precedenti era raccomandata questa misura precauzionale». A livello di provenienze, dei 209 rientri in Polesine, si conferma la netta prevalenza della Croazia, 154, seguita da Malta con 18, mentre sei sono tornati dalla Grecia e quattrodalla Spagna. Ancora i numeri non sono enormi, ma con il passare dei giorni, già questa settimana ci si attende un afflusso notevole di vacanzieri di ritorno dai quattro Paesi.

IL QUADRO

Vista la giornata favorevole, il numero totale dei contagi in Polesine è rimasto fermo a 506 e restano sempre 46 le persone attualmente positive, in assenza di nuove guarigioni, a oggi complessivamente 424. In crescita, per effetto dei tracciamenti dei contatti dei casi delle persone trovate positive nei giorni scorsi, il numero di quanto si trovano in isolamento domiciliare: 323, più 32 rispetto a domenica. Salgono anche i numeri dei tamponi, a ieri in totale 67.393, eseguiti su 27.706 persone.

Francesco Campi

