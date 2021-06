Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO La nuova settimana si è aperta, come la scorsa, con uno zero nella casella nei nuovi contagi. Questo fa calare ulteriormente il valore dell'incidenza, il rapporto fra tamponi eseguiti e casi di positività emersi, calcolato sugli ultimi giorni, che si attesta su un valore prossimo allo zero: 0,06%. Per la prima volta dopo lungo tempo, tuttavia, anche nella casella delle nuove guarigioni compare lo zero, così il numero dei...