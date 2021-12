Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Tornano a salire vertiginosamente i contagi, ben 151, ma soprattutto continuano a crescere, inesorabilmente e preoccupantemente, i pazienti negli ospedali. Ieri, infatti, sono arrivati a quota 59, con i ricoverati in Terapia intensiva che sono saliti a cinque. Di per sé un numero ancora gestibile, ma quello che non si può non notare con una certa apprensione è la velocità con la quale, negli ultimi giorni, si sia verificata...