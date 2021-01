PANDEMIA

ROVIGO Continua la discesa: ieri a fronte di altre 27 nuove positività emerse, sono state accertate 83 guarigioni, con il numero dei polesani attualmente positivi che si riduce a 1.839. Un tendenza in atto da giorni, che rappresenta un segnale incoraggiante dopo un periodo durissimo. Il primo gennaio le persone positive erano 2.863 e pochi giorni dopo sono arrivate a lambire quota tremila. Lo stesso vale per i ricoveri, con il totale dei pazienti Covid che ieri si è attestato a 86. Un numero lontano dal 123 di inizio anno, ulteriormente cresciuto la settimana seguente fino a 138. In particolare, al momento ci sono appena 52 pazienti in Area medica Covid a Trecenta, arrivata a superare quota 100 nel recente passato, 17 in Terapia intensiva sempre a Trecenta, 8 in Malattie infettive a Rovigo e 9 in Area medica Covid ad Adria, che fino a pochi giorni fa ne ospitava il doppio. Numeri incoraggianti, con un cambio di prospettiva che si è realizzato proprio a metà del mese.

IL QUADRO MIGLIORA

A dare il segno di una riduzione tangibile della presenza del virus, il dato dell'incidenza, ovvero il rapporto fra i nuovi casi emersi e i tamponi effettuati, che nell'ultima settimana è sceso addirittura a 2,81%. Questo significa che ogni cento tamponi che sono stati fatti, i positivi sono stati meno di tre. Sempre restando al confronto con il primo gennaio, in quel momento era 6,6%, ma otto giorni dopo era arrivato addirittura a 7,8%. Il bilancio di gennaio, a una settimana dalla fine del mese, è significativo: perché sono stati 1.798 i nuovi contagi, con il totale dei positivi passato da 7.799 ai 9.597 di ieri, il 4,18% del totale dei residenti, e sono state però anche ben 2.709 le guarigioni, con il numero complessivo dei guariti arrivato a 7.408 da 4.699 di inizio anno.

ANCORA VITTIME

Un numero che continua inesorabilmente a crescere, però, è quello dei decessi Covid, arrivati ieri a 349, per la morte di altri due polesani. Altre due storie che si sono interrotte nel ciclone della pandemia, quella di una 83enne mediopolesana che era ricoverata in Area medica Covid ad Adria e quella di una 89enne, sempre residente in Medio Polesine, che si trovava invece in Malattie infettive a Rovigo. Questo stillicidio di morti è proprio il segno della cattiveria del virus nell'ultimo periodo, trattandosi delle conseguenze estreme dei contagi che si sono registrati proprio nell'ultimo periodo: dal primo gennaio a ieri sono stati ben 111 i polesani positivi al coronavirus che si sono spenti. Pesante è stato l'impatto soprattutto fra i più anziani e in particolare sugli ospiti delle case di riposo.

Al momento, però, anche su questo fronte si registra una regressione dei numeri e lo spegnimento graduale di tutti i focolai. Le strutture che presentano casi fra gli ospiti sono sette, in tutto si tratta di 137 ospiti positivi, mentre sommando anche quelle che hanno casi solo fra gli operatori, si arriva a un totale di 11 strutture, con 58 operatori complessivamente positivi, seppure con un nuovo contagiato alla casa di riposo Sant'Antonio di Trecenta. Numeri dimezzati rispetto a un paio di settimane fa, a testimonianza di una situazione in miglioramento. Un quadro che sembrerebbe far crescere l'ottimismo, anche per l'avvio della campagna vaccinale.

VACCINAZIONI

È proprio sull'atteso aiuto da parte dei vaccini, però, che al momento stanno nascendo inaspettate preoccupazioni a causa dei problemi delle aziende produttrici. Pfizer, che produce il vaccino con il quale anche in Polesine è stata avviata la vaccinazione, la scorsa settimana ha tagliato le consegne e questo per la provincia di Rovigo ha voluto dire 1.150 dosi invece delle 3.500 previste, fra l'altro mercoledì invece di lunedì. Questa settimana, salvo brutte sorprese, dovrebbero arrivare le 2.500 dosi previste insieme a metà circa di quelle saltate la scorsa settimana. Attualmente sono 7.480 i polesani, fra operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa, che hanno ricevuto la prima dose e per 1.166 è già arrivata anche la seconda inoculazione. Nubi si stanno addensando anche sul vaccino dal quale doveva arrivare il contributo maggiore per l'Italia, quello di Astrazeneca. E se come ribadito più volte dal direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, non ci dovrebbero essere problemi per la somministrazione della seconda dose per chi ha già ricevuto la prima, le difficoltà di approvvigionamento significheranno anche qui uno slittamento della seconda fase della vaccinazione, di ultraottantenni e categorie più a rischio prima e quella di over 70 e altre fasce della popolazione poi.

