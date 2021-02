Il bollettino sanitario della pandemia registra un'impennata della curva dei contagi, con 60 nuove positività nelle ultime ore: il giorno prima erano 40. L'incidenza sale quindi oltre il 2,3% sul totale della popolazione e chi è ormai abituato all'andamento delle curve. teme ripercussioni tra circa una settimana, soprattutto con la consapevolezza che la variante inglese, molto contagiosa, sta circolando. Tutto il Veneto ha registrato ieri un picco, con 1.244 nuovi casi in un giorno, come non si vedevano da diverse settimane. L'ospedale di Trecenta, poi, registra altre due vittime: una donna di 79 anni che si trovava in Terapia intensiva Covid e un uomo di 90 che si era contagiato mentre era ricoverato nel reparto di Geriatria di Rovigo ed è la sesta vittima riconducibile, appunto, al focolaio ospedaliero. Il brusco rialzo del numero dei nuovi contagi non ha ancora avuto un impatto eclatante sulle strutture sanitarie: sono 46 i pazienti ricoverati, dei quali 35 si trovano in Area medica a Trecenta, cinque in Terapia intensiva, altrettanti in Malattie infettive a Rovigo e uno in Rianimazione a Rovigo. Si fa complessa la situazione nelle scuole, dove sono emersi casi in tre classi di scuole primarie e secondarie nell'Alto Polesine e nel capoluogo: si tratta delle elementari di Castelnovo Bariano, della quinta A e quinta B di Castelmassa e di due scuole medie, una dell'Alto Polesine e alla scuola media di San Pio X di Rovigo. In tutte le classi sono scattate le procedure di isolamento dei contatti stretti e a partire da lunedì saranno effettuati i tamponi sui bambini, sul personale docente e sul personale ausiliario. Nella prima settimana di vaccinazione sugli 80enni, sono state somministrate 906 dosi (96 a Rovigo, 72 ad Adria e 72 a Trecenta) alle quali vanno aggiunte le 240 programmate per ieri a superamento della quota mille.

Roberta Paulon

