PANDEMIA

ROVIGO La crescita esponenziale dei casi si tocca con mano anche a Rovigo. Se ieri su scala nazionale il numero di contagi emersi, poco meno di novemila, rappresenta la cifra più alta mai raggiunta, anche in Polesine sono emersi 17 nuovi contagi. Fra questi anche un'infermiera dell'Ulss 5, una 54enne residente in Alto Polesine la cui positività è stata scoperta con i tamponi dell'apposito screening periodico al personale sanitario, con altri giri di tamponi interni che saranno immediatamente avviati. E anche altri due ragazzini che frequentano due diverse scuole: una ragazzina di 12 anni che fa la seconda media alla Brunetti di Ca' Tiepolo, dove già mercoledì erano emersi quattro contagi in una prima, e che è stata sottoposta al tampone perché aveva sintomatologia compatibile con il Covid, e un bambino di 10 anni di Rovigo e che va in seconda alla scuola elementare Miani, in centro città, anche lui sottoposto al tampone per l'insorgere di sintomi sospetti. Domani tutti i rispettivi compagni di classe e professori, nonché il personale Ata che possa aver avuto contatti con loro, verrà sottoposto a tampone.

Se i numeri dei nuovi positivi riportano a quelli dello scorso marzo, quando tutto è deflagrato, va comunque sottolineato, però, che undici dei nuovi casi sono di persone tracciate, ovvero già in isolamento domiciliare perché individuate come contatti di casi di positività. E questo, come ripetuto più volte dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, è il segno che la situazione è ancora sotto controllo. Non solo: delle 17 positività ben 10 sono di persone asintomatiche, che quindi nel recente passato non venivano individuate con questa tempestività.

DUE GUARIGIONI

C'è poi un ulteriore aspetto parzialmente: sono migliorate sensibilmente le condizioni di due dei pazienti che erano ricoverati per Covid, uno nell'Area medica dell'ospedale di Trecenta e uno nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo, dimessi e posti in isolamento domiciliare, così che il numero complessivo dei ricoverati scende a 12, due dei quali ancora in Terapia intensiva. Ma è l'unico numero a essere calato. I residenti contagiati da inizio epidemia sono saliti a 740, quelli attualmente positivi a 129, mentre le persone in isolamento domiciliare sono arrivate a quota 537. Crescono anche i tamponi, 106.219, e i tamponati, 38.213.

TENERE LA MASCHERINA

«Si registra un significativo aumento dei casi di nuove positività - sottolinea il dg Compostella - che conferma quanto ho già detto nei giorni scorsi, ovvero che la catena del contagio è ripartita. Non si tratta ancora di una situazione allarmante, ma evidenzio il fatto che più che mai dobbiamo tutti rispettare le regole: uso della mascherina, distanziamento, evitare gli assembramenti e mantenere una corretta igiene delle mani. La buona notizia è che nonostante l'importante aumento dei contagi, non ci sono stati nuovi ricoveri, anzi abbiamo avuto due dimissioni. Stiamo proseguendo l'attento monitoraggio del mondo della scuola con interventi tempestivi volti a evitare il più possibile la diffusione dei contagi».

Oltre ai due ragazzini e all'infermiera, fra i casi di positività emersi ieri, una 42enne residente a Rovigo, già in isolamento, che ha presentato sintomi, due residenti in Medio Polesine, una 61enne già in isolamento, asintomatica, e una 59enne di origini ucraine, asintomatica, che ha eseguito il tampone come previsto per i viaggi all'estero essendo tornata da un viaggio nel suo paese d'origine e che era quindi già in isolamento, cinque sono invece i casi di residenti in Basso Polesine, una 61ennne, una 46enne, una 70enne, una 22enne e un 20enne, tutti asintomatici e già in isolamento, mentre gli altri sei sono di residenti in Alto Polesine, quattro in isolamento, un 63enne, una 44enne, una 35enne e una 62enne, l'unica asintomatica, poi una 33enne asintomatica, che ha eseguito il tampone per l'accesso in una struttura ospedaliera fuori regione per motivi non legati al Covid, e una 56enne scoperta sempre con gli screening al personale sanitario, perché lavora in una struttura residenziale extra ospedaliera fuori dal Veneto.

Francesco Campi

