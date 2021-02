IL BOLLETTINO

ROVIGO I numeri tornano a farsi cupi. In particolare quello delle nuove positività, ieri ben 71. Una cifra così alta non si vedeva da oltre un mese, precisamente dal 15 gennaio, quando era stata toccata quota 73. Allora, però, si trattava di un dato buono, perché si stava registrando un'inversione di tendenza rispetto ai numeri a tre cifre dell'inizio del mese e del dicembre precedente, quando la seconda ondata aveva picchiato duro anche sul Polesine. A confermare un quadro non rassicurante sono non solo il valore dell'incidenza, risalito al 3,29%, quasi un punto percentuale rispetto a una settimana fa, ma anche e soprattutto le parole del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Picone del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche, che analizzando le curve dell'incidenza dei positivi di ogni provincia nelle ultime quattro settimane, parla di «aumenti significativi in un blocco di regioni contigue che si estende dalla Lombardia alla Calabria».

AUMENTO ELEVATO

Nell'elenco delle province con gli aumenti percentuali a settimana più elevati, appaiono per la prima volta anche le province di Padova, più 25%, e appunto anche quella di Rovigo, più 23%. Non si tratta delle situazioni peggiori, fra le quali figurano Matera, con un aumento settimanale del 145%, Bergamo con più 80% e Siena con più 68%. Le regioni con più province coinvolte sono la Lombardia e la Toscana, mentre rispetto a dieci giorni fa, la situazione appare decisamente migliorata dove sono state messe in atto misure più severe, come in Abruzzo e Umbria.

Per quanto riguarda il ceppo virale, l'Ufficio stampa dell'Ulss Polesana risponde che «abbiamo un numero esiguo di variante inglese. Pochissimi casi e non clinicamente gravi». Andando a recuperare il dato dei campioni analizzati, in effetti, si rileva che sono stati una decina in tutto i casi di variante inglese tipizzati fra i campioni inviati all'Istituto sperimentale delle Venezie. Dopo i primi cinque casi individuati il 13 febbraio, nei giorni scorsi ne sono emersi altri cinque, sempre fra casi scelti a caso, quindi non legati fra loro. In tutto, però, si tratta anche di pochi campioni che sono stati tipizzati dai laboratori, circa una trentina, quindi ancora il dato deve prendere corpo. Quello che è certo è che la variante inglese sta circolando e questo potrebbe spiegare la ripresa dei contagi. Fortunatamente, tutte le persone trovate positive a questo particolare ceppo, dalla contagiosità ancora maggiore rispetto al ceppo tradizionale, risultano asintomatiche o comunque con sintomi particolarmente lievi.

ALTRO LUTTO

Purtroppo, però, un altro dato rende il quadro più cupo, ovvero un nuovo decesso, quello di un 67enne bassopolesano che era ricoverato in Terapia intensiva al San Luca. I decessi Covid salgono così a 418 dall'inizio della pandemia e a 181 dall'inizio dell'anno, 43 dei quali nel mese di febbraio. La morte di uno dei pazienti della Terapia intensiva fa calare il loro numero a tre, su un totale di 51 ricoverati, 41 dei quali in Area medica e semintensiva a Trecenta e 7 in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo.

CASE DI RIPOSO

Per quanto riguarda le case di riposo, sono ancora cinque i casi residuali, anche se va segnalato che il numero sarebbe sceso ulteriormente, ma a Papozze alle ultime due negativizzazioni hanno fatto riscontro due ripositivizzazioni. Le nuove guarigioni accertate sono state 26, di gran lunga inferiori ai nuovi contagi, così che il numero dei polesani attualmente positivi risale a 862. In crescita anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 1.245. Altri due casi di positività sono poi emersi anche in ambito scolastico: uno studente dell'Itis Viola Marchesini di Rovigo e un bambino delle scuole elementari Giovanni XXIII, sempre a Rovigo.

Sul fronte vaccini, si avvicinano a quota duemila gli ottantenni che hanno ricevuto la prima dose. Giovedì erano arrivati a 1.870, grazie anche a un'adesione di giornata abbastanza alta, pari a oltre l'80%, con 193 vaccinati su 240 convocati. Da lunedì le vaccinazioni andranno avanti nei centri che finora erano rimasti fermi, quello di Lendinara, quello di Castelmassa e quello, a doppia gamba, di Porto Viro e Porto Tolle.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA