ROVIGO Non sta andando tutto bene, come auspicavano i tanti arcobaleni appesi ai balconi. Se il virus per il momento sembra avere abbandonato il Polesine, non è così per la temuta crisi economica provocata dal congelamento dei consumi. Rovigo, città di risparmiatori, non si smentisce e sembra guardare con cautela il futuro, riducendo drasticamente i consumi nel timore di una ben peggiore crisi autunnale. Il capoluogo, dalle riaperture di maggio, arranca. Sta facendo fatica a rialzarsi dalla chiusura per più di tre mesi di negozi e tante imprese. Una situazione che sta allarmando non poco l'amministrazione, in particolare in vista dell'autunno, quando la perdita di molti posti di lavoro (la provincia ne ha già persi 1.600 dall'inizio dell'emergenza, secondo l'Osservatorio di Veneto Lavoro) e le difficoltà di tanti piccoli imprenditori potrebbero portare un ulteriore aumento delle richieste di aiuto ai Servizi sociali. Cittadini della cosiddetta classe media si potrebbero all'improvviso trovare in difficoltà per pagare le bollette e fare la spesa, chiedendo aiuto al Comune. Senza contare la conseguenza delle ulteriori mancate entrate dell'amministrazione di fronte alle difficoltà dei cittadini e attività commerciali a fare fronte alle tasse comunali, per esempio l'Imu.

«Le attività del centro si trovano in grande difficoltà - spiega preoccupato il sindaco Edoardo Gaffeo - i consumi non sono ripartiti, negozi di abbigliamento, ma anche bar e ristoranti stanno facendo i salti mortali per restare aperti con un significativoe calo di clientela a causa dei consumi notevolmente ridotti».

Dopo il lungo lockdown, il capoluogo è stato sì riscoperto dai rodigini, conseguenza anche delle restrizioni agli spostamenti imposti dai vari decreti anticovid, in centro sono tornate tante famiglie e giovani, facendo però lavorare bar e ristoranti solo nel fine settimana. La maggior parte degli esercizi pubblici, dal lunedì al venerdì, in particolare in occasione della pausa pranzo, si ritrova con tavolini vuoti e personale sull'uscio dei locali in attesa dei clienti che con la riapertura, non si vedono più come nei mesi precedenti alla pandemia. C'è poi chi rinuncia al caffè al bar per paura del virus o sceglie di farsi portare la cena a casa per il timore di luoghi affollati.

«I rodigini escono di casa, ma fanno pochi acquisti, probabilmente c'è ancora un clima di forte incertezza per quanto riguarda il futuro e questo influisce negativamente sul fronte dei consumi - riprende il primo cittadino - è' una crisi che in questo momento impedisce la ripartenza del commercio con risvolti anche sul fronte occupazionale».

Se l'estate scorrerà in un clima di attesa della vera ripartenza, l'autunno, invece, sottolinea il sindaco, segnerà le sorti di molte attività. Nel caso ci fosse la temuta seconda ondata pandemica, i consumi tornerebbero a scendere a picco, con la conseguente chiusura, a fine anno, di molte realtà. «Fortunatamente - precisa Gaffeo - nella nostra provincia non ci sono state conseguenze relative alle riaperture, i contagi non sono aumentati come si temeva in un primo momento. Merito anche di un generale rispetto delle regole da parte dei rodigini, come l'uso della mascherina all'interno dei negozi e in caso di assembramento, e l'igienizzazione di mani e ambienti. L'appello che rinnovo ai cittadini è di continuare a rispettare le regole, anche nei parchi e piste ciclabili della città, riaperte proprio in questi giorni, al fine di agevolare anche il lavoro di controllo che il Comune effettua nei luoghi pubblici».

Per il momento non c'è traccia dei cosiddetti steward che dovevano essere finanziati con un bando governativo, con il compito di vigilare parchi e centri cittadini per garantire il rispetto delle normative anticovid. «Non abbiamo risorse per ingaggiare steward, i controlli verranno pertanto effettuati dalla Polizia locale. Ecco che diventa davvero importante il senso civico di ogni singolo cittadino che si trova a frequentare queste aree adottando i comportamenti indicati dalle relative ordinanze comunali».

