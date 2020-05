LA RABBIA DEL COMMERCIO

ADRIA Massimo Barbujani, ex primo cittadino ed ex presidente di Adria Shopping, ha consegnato simbolicamente, a nome dei commercianti adriesi, le chiavi delle attività commerciali in Comune nelle mani dell'assessore al bilancio Wilma Moda. A corredo seguiranno le firme dei commercianti e artigiani che l'hanno incaricato di farsi portavoce delle loro istanze.

«Come consigliere - spiega- in attesa del bilancio, ho presentato un'interrogazione per conoscere le misure adottate per la crisi economica straordinaria dei piccoli imprenditori dopo due mesi di chiusura forzata. Diversi Comuni stanno già stanziando risorse importanti per aiutare queste realtà».

POSIZIONI CONTRO

Il Covid 19 potrebbe rivelarsi una pietra tombale per parte del commercio locale. In attesa dell'evolversi della situazione, Adria Shopping e palazzo Tassoni sono oggi separati da una cortina di ferro. Il sindaco Omar Barbierato ha provato in tutti i modi a sconsigliare caldamente il sit-in dei commercianti davanti ai negozi, scambiandolo per flash mob, tanto che la manifestazione sembrava destinata a saltare. I commercianti non si sono arresi: sono scesi in strada in segno di protesta, rispettando il distanziamento sociale. «L'amministrazione - spiega un commerciante - ci ha comunicato che erano costretti a chiamare i Carabinieri. Sono arrivati alle 21.20. Non ci sono state multe o verbali». «Ho espresso solidarietà alle attività - precisa Barbierato - e ho consigliato Adria Shopping di svolgere l'iniziativa senza rischi. Si parlava di flash mob, manifestazione non ammessa». «Il sindaco ci ha invitati a soprassedere - fa sapere Barbara Biasioli, vicepresidente Adria Shopping - perché non autorizzati. Ci ha lasciato intendere che si poteva incappare in conseguenze».

FONDI STANZIATI

I commercianti hanno chiesto un intervento concreto da parte del Comune, ovvero denaro per le attività. Se la sono presa anche con le banche. «Il Governo non ci ascolta - hanno detto - e anche l'amministrazione locale». «Con un bilancio in chiusura - replica Barbierato - c'erano 200mila euro da bilanciare tra entrate e uscite, nonostante le mancate risorse economiche extra di Stato e Regione, è riuscita a trovare 14mila euro per alleviare i commercianti sulla Cosap, 1 mila euro per i parcheggi gratuiti (in epoca di saldi invernali, ndr) e ha posticipato l'imposta sulla pubblicità e prima rata Tari». Con tutti i sindaci del Polesine, inoltre, Barbierato starebbe cercando risorse per non far pagare la Tari alle attività oggi chiuse. «Stiamo rifornendo - puntualizza - le attività di mascherine. Abbiamo i 50mila euro dei Cantieri navali».

Secondo il sindaco per rimpinguare le casse non basta la previsione dei 242mila euro del Distretto del commercio. «Serve convertire parte della somma del bando in spesa corrente. Attendiamo ancora risposte da Venezia», risposta che di fatto è arrivata il 21 aprile. Nel documento, come anticipato dal forzista Federico Simoni, si legge: «La riduzione delle tasse comunali a favore delle attività è già prevista tra gli interventi ammessi nell'ambito del bando in base all'articolo 8 punto 1. È possibile e auspicabile che il Comune preveda agevolazioni, anche se i minori introiti dovuti alla riduzione non possono essere coperti da risorse regionali».

