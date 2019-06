I COMMENTI ROVIGO Messa qualche ora di sonno alle spalle, con la mente più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIROVIGO Messa qualche ora di sonno alle spalle, con la mente più fredda, il giorno dopo iniziano le valutazioni di un successo che lascia nei ricordi due sconfitte di fila. A cominciare da casa Pd, dove il segretario Giuseppe Traniello mostra «tranquillità, come ero tranquillo domenica. Siamo felici di essere stata la base di questo successo, gestendo con serenità i rapporti tra le liste con la collaborazione di Edoardo Gaffeo. Abbiamo messo in campo carica e fiducia, la città voleva una svolta e così non ci sono stati più i...