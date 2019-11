I COMMENTI ROVIGO Ieri mattina non si parlava d'altro. Le chiacchiere di chi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIROVIGO Ieri mattina non si parlava d'altro. Le chiacchiere di chi passava per la piazza per una passeggiata durante la soleggiata domenica, erano tutte dedicate a quanto avvenuto la sera precedente all'angolo con via Cesare Battisti. «Hai visto che roba? Ero passato per di lì per tornare a casa qualche minuto prima», spiegava un anziano all'amico, seduti al caffè Molinari, a pochi metri di distanza da dove intorno alle 20,30 di sabato si è aperta la voragine che ha inghiottito perfino sei biciclette. «Dimmi tu se è possibile...