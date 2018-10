CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIROVIGO «È il segreto di Pulcinella, lo sapevano tutti che lì c'erano le lucciole cinesi». È un giovane professionista, che preferisce rimanere anonimo e che ieri pomeriggio passeggiava proprio in via Carducci, a spiegare come non fosse un mistero la presenza di una casa di appuntamenti in quella palazzina.«Non è mica la sola in questa zona: qualche tempo fa, sempre in questa via, ma qualche centinaio di metri prima, per esempio, c'era una casa dove si prostituivano delle ragazze nigeriane. È così, inutile nascondere la testa...