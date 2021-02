I COMMENTI

PORTO VIRO Giovanni Finotello lo conoscevano in tanti a Porto Viro, così come il figlio Gabriele che aveva intrapreso la strada dell'operatore sociosanitario. Non è dato sapere se vi fossero difficoltà in famiglia o dissidi nei rapporti tra padre e figlio e quindi cosa possa aver portato Gabriele a compiere un gesto del genere. Ciò che è certo è che la drammatica notizia, che si è sparsa a macchia d'olio presto nel pomeriggio di ieri, ha destato nello sconforto l'intera comunità portovirese. Appreso del dramma, il sindaco Maura Veronese ha voluto esprimere «profonda tristezza per questa tragedia che scuote tutta la nostra comunità. In questo tempo, già così difficile e provante per tutti, un pensiero di vicinanza a tutta la famiglia Finotello».

LA FAMIGLIA

Giovanni Finotello aveva lavorato a lungo per un magazzino di frutta e verdura di Porto Viro, recentemente era stato assunto come trasportatore per una ditta di rifiuti per la quale lavorava anche di notte, ma da qualche tempo era rimasto senza un lavoro. Dopo la separazione dalla moglie avvenuta diversi anni fa, era rimasto a vivere nell'appartamento al civico 50 di via Siviero con i due figli maschi, oggi di 27 e 30 anni. Da qualche tempo, però, il più giovane era andato ad abitare per conto proprio, mentre Gabriele, il maggiore, era rimasto nella casa col genitore. Quali siano i motivi che nel primo pomeriggio di ieri abbiano portato il giovane a uccidere il padre, sono tutt'ora sconosciuti.

Increduli ieri, verso le 15, gli abitanti dell'area residenziale poco lontana da piazza don Sandro Dordi, hanno assistito al passaggio dell'ambulanza a sirene spiegate, seguita dalle forze dell'ordine che stava portando l'uomo, in fin di vita, dall'abitazione al vicino ospedale. Tra la pizzeria da asporto e il bar che delimitano l'ingresso della strada laterale dove è situata la casa dei Finotello, erano in pochi a voler parlare di padre e figlio, ma chi se l'è sentita di intervenire sull'accaduto, ha raccontato di una famiglia riservata e che mai si sarebbero potuti immaginare un epilogo del genere per Giovanni. «Sono 20 anni che abito qui - ha spiegato un vicino - erano entrambi molto sulle loro, schivi, dei vicini tranquilli per quanto posso dire».

LO STUPORE

Gli avventori del bar poco distante dall'abitazione delineano il profilo di un uomo che aveva bisogno di socialità, rimasto senza lavoro, e di un figlio dalle poche parole. «Giovanni non si vedeva molto in giro, andava per i bar qui in zona e quando passava di qui si vedeva che aveva voglia di compagnia, aveva proprio voglia di parlare - spiega uno di questi - non era cattivo, gli piaceva bere, aveva bisogno di stare in mezzo alla gente. Il figlio che abitava con lui era tranquillo, sembrava uno di quelli che si tengono tutto dentro, lui a differenza del padre parlava molto poco. Si fa fatica a capire cosa sia veramente successo tra loro. Certo, spiace perché li conoscevamo entrambi. Sono cose che nessuno si sarebbe mai e poi mai aspettato». «Giovanni veniva a prendersi la pizza qui ogni tanto, era una persona riservata - spiegano i gestori della pizzeria per asporto a pochi passi dall'abitazione - quando veniva e gli chiedevamo: Come stai, bene?, lui rispondeva semplicemente di sì, nulla di più. Non abbiamo mai saputo nulla di problemi in famiglia. A quanto ne sappiamo era una persona tranquillissima e normalissima».

Elisa Cacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA