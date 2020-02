I COMMENTI

CASTELGUGLIELMO Grandi speranze, ma anche grandi timori animano i due comuni in cui nascerà il nuovo polo logistico Amazon, e il sindaco di Castelguglielmo lancia un appello accorato: «Porterà lavoro a tutto il Polesine distribuendo stipendi per un milione di euro al mese, ora aiutateci a trovare i soldi per sistemare le nostre strade».

I DUE SINDACI

L'arrivo del colosso dello shopping online nella macroarea produttiva di Castelguglielmo e San Bellino è accompagnata da tante aspettative e salutata naturalmente con entusiasmo dai rispettivi sindaci, Maurizio Passerini e Aldo D'Achille. «Sono felice che il comune di Castelguglielmo ospiti nel suo territorio questa grande realtà internazionale - riprende Passerini - ho visitato la sede Amazon di Piacenza e riscontrato grande organizzazione ed efficienza, e mi pare vi sia anche considerazione per il personale, ma questo lo vedremo nel tempo. Spero possa essere un volano di crescita e di reddito per tutta la nostra provincia».

Grande soddisfazione anche per D'Achille, che ricorda come le amministrazioni comunali avessero richiesto supporto per realizzare progetti di mitigazione ecosostenibili e posti di lavoro a tempo indeterminato. «L'aumento dei residenti nei nostri comuni e nel Polesine in generale è possibile anche grazie alla stabilità lavorativa e Amazon sarà una risorsa per ottenere questo risultato, costituendo il primo punto di svolta per il futuro del nostro territorio».

I PROBLEMI

Le aspettative che l'arrivo di Amazon porta con sé, quindi, sono molto alte, ma non va sottovalutato l'impatto che un insediamento così importante può avere per un piccolo comune di 1.500 anime come Castelguglielmo. Passerini non nasconde le preoccupazioni per gli aspetti potenzialmente critici, l'altra faccia della medaglia. Se il traffico pesante passerà dalla superstrada Transpolesana, a preoccupare è quello costituito dai mezzi dei lavoratori. «Da sindaco devo pensare alle strade del mio paese. Nel nuovo polo lavoreranno addetti residenti in diversi comuni polesani e tutti quelli provenienti dall'area destra Canalbianco, tra quest'ultimo e il Po, per raggiungere il posto di lavoro attraverseranno Castelguglielmo. Le nostre strade sono già ora in cattive condizioni e non abbiamo neppure i soldi per tracciare le strisce, figuriamoci per riasfaltare. La nostra rete viaria, lunga una decina di chilometri, supporta a malapena il traffico attuale, le strade arginali lungo il Canalbianco già presentano seri problemi e in caso di cedimenti si rischia di doverle chiudere».

Per cercare di ottenere contributi l'ente locale ha presentato richiesta alla Regione, classificandosì però all'88. posto in una graduatoria in cui trovano finanziamento una quarantina di progetti all'anno. «I soldi per le strade, quindi, rischiano di arrivare nel 2023, ma ci servono quest'anno - prosegue Passerini - è necessario trovare i fondi per riasfaltare almeno le due adduttrici, quella per Pincara e quella che porta a Runzi, Stienta e Occhiobello».

L'altro nodo è quello di trovare i 250mila euro necessari all'adeguamento statico della caserma dei Carabinieri, danneggiata otto anni fa dal terremoto emiliano, e presidio che si rivelerà ancor più importante di oggi. «Rivolgo un appello alla Regione e a chiunque sta sopra di me perché si trovino presto le risorse per aiutarci - conclude il sindaco di Castelguglielmo - Amazon porterà una bella iniezione di denaro nella nostra provincia, ogni mese in Polesine verranno distribuiti stipendi per oltre un milione, ma non lasciateci soli».

