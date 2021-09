Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSOCIAZIONIROVIGO L'Arci ha ospitato il congresso dell'Associazione nazionale combattenti e reduci per il rinnovo degli organismi dirigenti validi per il quadriennio 2021-2024 e in preparazione del congresso nazionale. L'assemblea provinciale, preceduta dai congressi delle sezioni di Adria, Panarella di Papozze, Porto Tolle, Rivà di Ariano, Villadose, Fiesso, Pontecchio, Lama, Canale di Ceregnano, Pezzoli di Ceregnano, Villanova del Ghebbo,...