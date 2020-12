CIRCOLI SOCIALI

CANARO Stop alle colazioni, niente aperitivi, basta partite in tv. Le luci del locale sono spente da fine ottobre e sui tempi della riapertura non ci sono certezze, per il rammarico del presidente e della dipendente.

Il circolo Acli di Canaro, che si trova nella centralissima piazza XX Settembre, è chiuso dallo scorso 28 ottobre, come i circoli di tutta Italia, per effetto delle norme anti Coronavirus.

Nella sola provincia di Rovigo, secondo gli ultimi dati aggiornati sul sito Acli Rovigo, sono 17 i circoli ramificati nell'intero Polesine. Punti di ritrovo per tanti, luoghi dal patrimonio storico e culturale, teatri di interminabili sfide a carte e discussioni calcistiche. C'è tanta delusione nelle parole di Monica Tosi, che assieme a Dante Bertoldi porta avanti da ben 12 anni lo storico circolo Sant'Eurosia di Canaro.

«SIAMO A TERRA»

«Il momento è deprimente: siamo chiusi da quaranta giorni, stiamo perdendo decine di migliaia di euro, mentre i nostri clienti ormai sono sparpagliati nei bar della zona, che a differenza dei circoli sono sempre rimasti aperti».

La chiusura è avvenuta nell'indifferenza generale: «Ci siamo rivolti alle Acli provinciali e ci hanno risposto che non si può fare nulla: chiudere è stato ingiusto, ma è una decisione presa dal Governo. A Canaro, invece, nessuno si è fatto sentire e non abbiamo ricevuto neppure una telefonata dal Comune».

Ad alleviare il carico di spese, almeno, è arrivato in soccorso don Mario Turatti: «Fortunatamente al momento l'affitto del locale è stato sospeso - spiega Monica Tosi - ma le altre spese vive sono rimaste: poi ci sono i contributi da versare, il commercialista, i fornitori da saldare».

RISTORI LENTI

I tempi biblici per ricevere la cassa integrazione non aiutano: «Ho avuto la cassa di maggio solo 20 giorni fa, ora speriamo che i tempi siano più rapidi per la chiusura di fine ottobre».

Nel futuro vi è la paura di non farcela: «Dopo la prima ondata, abbiamo faticato parecchio e per riacquistare la vecchia clientela. Come ripartiremo il prossimo anno? Come pagheremo le nuove utenze? Dovremo essere forti, ma non sarà facile».

Il circolo Acli a due passi dalla chiesa e dal Comune è un punto di riferimento per intere generazioni. C'è spirito di appartenenza nelle parole di Monica Tosi: «Gestiamo il locale da 12 anni e siamo felici di aver ospitato tante iniziative, sia ludiche che culturali, per tutte le fasce d'età: le feste di compleanno per i più piccoli, i tornei, le presentazioni dei libri, gli eventi di Halloween e Natale».

Rimane il rammarico: «I bar in questo momento possono continuare a lavorare, mentre i circoli sono costretti a rimanere chiusi». Il bilancio del 2020 è desolante: «Abbiamo lavorato solo sette mesi».

Alessandro Garbo

