ROVIGO Era inverno quando le sale cinematografiche hanno spento proiettori e luci per l'emergenza Covid. A quattro mesi di distanza, i cinema del Polesine si preparano a rialzare il sipario. Il lungo letargo dovuto alla pandemia sta per finire, dal 15 giugno cinema e teatri potranno riaprire al pubblico.

Notorious Cinemas di Borsea è pronto a ripartire, dopo la sanificazione delle sale e il posizionamento di plexiglass in biglietteria. Per il momento a mancare, come nel resto delle sale italiane, sono i film. I distributori, nei prossimi giorni, annunceranno quali sono le proposte con le quali i cinema cercheranno di riempire le sale durante il periodo estivo. Nel frattempo, il cinema dell'area del centro commerciale La Fattoria conta di riaprire al pubblico il 2 luglio. La capienza delle sale verrà ridotta per assicurare il distanziamento tra gli spettatori. Il multisala, fresco di restauro dopo l'incendio del 2017, può però contare su otto sale e una capienza a regime di 1.260 posti. Anche i cinema della provincia, come il multisala Eden di Porto Viro, il Politeama di Badia Polesine il vicino cinema Verdi di Cavarzere, molto frequentato anche dai polesani, si stanno preparando ad aprire per l'estate.

NORME STRETTE

«Siamo in attesa del Dpcm del 14 giugno - spiega il responsabile del Politeama di Badia, Giorgio Orlandin - il nostro obiettivo è aprire le sale in sicurezza, ma assicurando anche una certa serenità ai nostri clienti. Per il momento, le misure previste dal decreto impongono un protocollo abbastanza rigido per i cinema. L'uso della mascherina è accettabile, ma l'obbligo di misurazione della febbre, il distanziamento tra chi non è convivente che impone, per esempio, di fare sedere separati due fidanzati o due amici, rende la riapertura più difficile da affrontare. In molti, poi, fanno fatica andare al cinema senza consumare i classici popcorn, ma per ora vige il divieto di vendita e consumo di cibo all'interno delle sale. Mi aspetto pertanto un allentamento di alcune misure per riaprire con un minimo di serenità. Le persone hanno tanta voglia di tornare al cinema, mi fermano per strada per chiedermi notizie sulla riapertura. Se ci saranno delle buone proposte, anche questo settore potrà riaccendere finalmente i motori, con misure di sicurezza appropriate».

Per le sale cinematografiche, come per i teatri, quelli addietro sono stati mesi difficili dal punto di vista economico. «Abbiamo dovuto affrontare i costi per il mantenimento in vita delle strutture - spiega Orlandin - ogni settimana dobbiamo accendere il sistema per almeno 4-5 ore per evitare il deperimento. Effettuare la manutenzione dell'impianto antincendio, delle porte, fare scorrere acqua dei rubinetti. Senza contare il costo fisso di 300 euro di energia elettrica. E in tutto questo, un cinema a gestione familiare, come il Politeama, per mesi non ha avuto entrate. L'unico aiuto che abbiamo ricevuto, i 600 euro, a fronte di ingente perdite».

«Tornare al cinema con la mascherina per vedere film della stagione invernale non invoglierà certo gli spettatori a tornare nelle sale - fa notare Mirco Bardelle, lo storico titolare del cinema Verdi, il multisala ai confini del Polesine che conta circa 400 posti - ecco che il prodotto sarà essenziale per tornare a riempire le sale anche durante l'estate. C'è molta curiosità intorno alla riapertura, la gente trascorrerà le vacanze vicino a casa e anche andare al cinema potrà essere una piacevole alternativa».

Quali film ci saranno al cinema appena riapriranno le sale? Per il momento ci sono alcune ipotesi. Al ritorno in sala, gli spettatori potrebbero ritrovare i grandi film della stagione, come Sonic, Playmobil: The movie, Pinocchio, Tappo - Cucciolo in un mare di guai, Maleficent Signora del Male, Doctor Strange, Joker, 1917, Tolo Tolo. La grande attesa è per i grandi blockbuster dell'estate: Tenet, Onward, Mulan, Wonder Woman 1984 e Spongebob Amici in fuga, e molto altro ancora.

