MAXI STRUTTURE

ROVIGO Corridoi svuotati dai clienti e negozi che faticano a sostenere le spese del personale. È quanto stanno vivendo in questo periodo i centri commerciali, costretti a cancellare tutti gli eventi in programma per evitare assembramenti. Le piazze delle strutture commerciali, fino a pochi giorni fa luoghi di incontro anche nel tempo libero, sono semi deserte. Per Rovigo, esclusa dalle 14 province chiuse, non vige l'obbligo di chiusura durante il weekend delle strutture di media e grande distribuzione. Questo tipo di attività sono chiamate pertanto, ha ricordato il prefetto Maddalena De Luca, ad adottare tutte misure relative alla sicurezza previste dal decreto ministeriale sull'emergenza coronavirus, ossia garantire la distanza interpersonale di un metro, anche nei bar e fastfood presenti all'interno dei centri commerciali, e adottare le misure igieniche per garantire la salubrità degli ambienti.

Nonostante ciò, in questo periodo, sono in calo le persone che frequentano le cittadine del commercio. Per affrontare questa crisi che non sembra avere precedenti nella storia della grande distribuzione, i due importanti centri commerciali del Polesine, La Fattoria di Borsea e il Faro di Giacciano con Baruchella, si stanno organizzando per ridurre l'orario di apertura. «Domani (oggi per chi legge, ndr) comunicheremo eventuali possibili cambiamenti d'orario - fa sapere il direttore della Fattoria, Marco Cavallaro - gli operatori si trovano in grande difficoltà e cerchiamo di venire loro incontro con una riduzione del tempo di apertura».

IGIENE

Diverse le disposizioni adottate dal centro commerciale di Borsea per garantire la salubrità degli ambienti. «Abbiamo triplicato la pulizia di corridoi e bagni - prosegue Cavallaro - all'interno del centro sono presenti tre hostess che offrono sapone igienizzante. Due operatrici si occupano di pulire ogni ora le maniglie delle porte, le giostrine dei bambini e i bagni. All'interno di quest'ultimi non è servito introdurre il sapone indicato dal decreto ministeriale, in quanto lo utilizzavamo già da otto anni. L'igiene del centro è sempre stata una priorità, essendo frequentato da molte famiglie e bambini. Abbiamo cambiato anche il sistema di areazione del centro: il rinnovo avviene utilizzando area esterna a garanzia di una migliore qualità del sistema di areazione».

Turno delle pulizie raddoppiato anche al centro commerciale Il Faro. «Igienizziamo di continuo gli ambienti del centro, comprese le giostrine dei bambini e le maniglie - spiega il direttore Mauro Guariento - abbiamo anche noi intensificato la pulizia degli spazi. I nostri clienti se ne sono accorti e ci raccontano di sentirsi sicuri. La crisi della frequentazione dei centri commerciali si sta verificando un po' in tutta Italia, dunque ce lo aspettavamo. Stiamo pensando di ridurre l'orario di apertura del centro, ossia dalle 10 alle 19, anziché 9-20. Un modo per venire incontro ai negozi che stanno vivendo un momento non facile».

«Ho affrontato due incendi e un terremoto - spiega il direttore della Fattoria - mai pensavo nella mia carriera di trovarmi davanti a una pandemia. Un'ipotesi surreale, ma che purtroppo è avvenuta e ora sta mettendo in ginocchio le attività produttive».

I lavori di ampliamento dellla Fattoria, invece, procedono ed entro fine estate la nuova area dovrebbero essere completata. Cali di presenze anche per le attività commerciali che si trovano intorno alla Fattoria. A saltare all'occhio, ieri, la lunga fila di auto che hanno deciso, forse per evitare contatti nel locale, di acquistare il pranzo al McDrive e poi consumarlo nel parcheggio del vicino centro commerciale.

R.Mer.

