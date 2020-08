ADRIA

«La drammatizzazione del consiglio voluta dalla maggioranza è stata una mossa controproducente. Questi comportamenti danno risalto a chi gioca a creare discredito verso le istituzioni». Il capogruppo Pd Sandro Gino Spinello, da politico navigato, ha una sua particolare versione sulla vicenda di Guendalina Ferro, la presunta addetta stampa dell'amministrazione Barbierato. «L'intervento della consigliera Giorgia Furlanetto, che ha causato l'uscita della maggioranza - spiega Spinello - era rivolto paradossalmente contro il sottoscritto e contro Lamberto Cavallari per le nostre prese di distanza verso di lei. Nulla sarebbe accaduto se il presidente del consiglio Francesco Bisco avesse chiarito a che titolo Ferro era in sala. La seduta era interdetta al pubblico. Erano ammessi solo i cronisti degli organi di stampa».

Secondo il dem resta oscuro il motivo per cui Bisco si è rifiutato di fornire chiarimenti. «A un certo punto - prosegue - è arrivata in sala una pattuglia armata dei Carabinieri comandata da un maresciallo. Dovrà essere chiarito anche il perché di questa presenza in un consiglio non aperto al pubblico. Da chi e perché è stata richiesta la presenza degli uomini dell'Arma? La maggioranza inoltre ha fermato il civico consesso per lamentarsi su quanto Furlanetto aveva scritto sui social in merito alla presenza di Ferro nel pieno di una discussione su un argomento impegnativo e delicato come quello dell'ex Coimpo».

Un atteggiamento poco edificante per il Dem. «Da molti - sottolinea - è stato vissuto come un voler immiserire una delle vicende più drammatiche vissute dalla città negli ultimi decenni. L'uscita della maggioranza e il conseguente venir meno della validità del consiglio va interpretata come una censura verso il loro stesso presidente Bisco. Non credo sia casuale che i due consiglieri di Ca' Emo, Sara Mazzuccato ed Cristian Andriotto, siano rimasti in aula». L'aria, secondo Spinello, era già tesa prima del consiglio. «Gli stessi interventi del sindaco sono apparsi carichi di eccessiva animosità e di astio verso le minoranze. Si è trattato di uno spettacolo poco edificante per tutti. Adria non lo merita. È la riprova della inadeguatezza di questa giunta rispetto ai problemi che città sta affrontando e dovrà affrontare».

