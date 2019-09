I campi concimati rendono l'aria fetida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LENDINARAL'aria maleodorante in diverse zone lendinaresi nei giorni scorsi ha scatenato la rabbia dei residenti per il disagio provocato. Si punta il dito sugli allevamenti e su pollina e letame sparsi nei campi.Sono state giornate particolarmente puzzolenti quelle scorse a Lendinara, non nell'intero territorio ma in alcune aree i cui residenti hanno vivacemente protestato commentando su Facebook quella che hanno definito come una puzza nauseabonda al punto da rendere l'aria irrespirabile.TAPPATI IN CASANelle aree in questione i cittadini...