I CAMBI NELL'ARMAROVIGO Per quasi un ventennio ha guidato la Stazione dei carabinieri di Mestrino, alle porte di Padova: dal 29 luglio il luogotenente carica speciale Valentino Raiteri, 51 anni, sarà ufficialmente il comandante della Stazione di Rovigo, chiamato a ricoprire il ruolo che per un quindicennio, dal 2003, è stato di un altro luogotenente di lungo corso, Domenico Maduri, che ha salutato da qualche mese i colleghi per godersi la meritata pensione. Il luogotenente Raiteri, invece, ha guidato la stazione di Mestrino per ben 19 anni,...