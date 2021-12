Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G. Fra.) «Seppure con difficoltà di un altro anno difficile, a causa di una pesante situazione sanitaria che ancora persiste, augurando per tutti e presto il ritorno alla normalità, non abbiamo voluto mancare al consueto appuntamento natalizio». Queste le parole riportate sul volantino dei Bontemponi che sarà consegnato a tutte le famiglie di Bottrighe, con omaggio, in abbinata, il nuovo calendario del gruppo folkloristico di Bottrighe....