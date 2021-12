(M. Ten.) Tenendo fede a una consuetudine che si ripete con puntualità da qualche anno, oggi il gruppo folkloristico dei Bontemponi in versione natalizia sarà a Villanova Marchesana e a Canalnovo per distribuire in omaggio alle famiglie il proprio calendario 2022. In seguito alla tre giorni di Bottrighe e al carosello natalizio compiuto nel centro storico di Adria, i Bontemponi saranno nella comunità rivierasca indossando i panni di Babbo Natale per il settimo anno consecutivo, fatto salvo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia dilagante, percorrendo le vie e le piazze dei due paesi con la propria motoslitta. «La manifestazione presenta l'iniziativa Roberto Marangoni, front man del gruppo folkloristico - si svolgerà in forma più sobria rispetto al passato, rispettando le vigenti normative, distanziamento e indossando la mascherina sotto la barba. L'iniziativa è finalizzata alla libera raccolta di fondi che saranno poi interamente devoluti alle associazioni che si occupano di studio e prevenzione delle malattie genetiche, tumorali e ad altre iniziative benefiche sociali. La consegna del ricavato avverrà nel corso della 31ª edizione di Serata d'Onore che si svolgerà nella prossima estate».

L'iniziativa si compie in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la parrocchia.

