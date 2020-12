LOCALI

ROVIGO «Con lo stop alle consumazioni in piedi dopo le 11 del mattino, moriranno tante piccole attività. Molti bar della città saranno costretti a chiudere entro pochi mesi».

È l'allarme lanciato da Paolo Lorenzi, proprietario del Caffè Dersut, preoccupato per le nuove limitazioni imposte dalla Regione. Da ieri non è più possibile consumare al bancone dei bar già dalle 11, orario di maggiore affluenza di clienti per molti bar del centro storico. Anche per bere un solo caffè gli avventori dovranno dunque sedersi al tavolo.

Se il locale non ha posti a sufficienza, il cliente sarà costretto ad andarsene senza consumare. Un problema enorme per i locali di piccole dimensioni che come principale servizio offrono il cosiddetto caffè al volo, il via vai di clienti che consumano in piedi garantisce entrate per permettere all'esercizio pubblico in questione di stare in piedi.

Questa categoria di locali era già stata fortemente colpita dallo stop alle 18 e dall'obbligo di consumazione al tavolo dopo le 15 e ora, oltre all'aperitivo della sera, la Regione, con le nuove limitazioni, va a incidere sulla pausa caffè e sull'aperitivo di mezzogiorno.

BASTA GIALLO

I baristi del centro, che già arrancano a causa della pandemia, non accettano le ulteriori limitazioni alla propria attività e chiedono a Zaia che il Veneto passi in area arancione. «È meglio andare in area arancione piuttosto di questo giallo scuro che più assomiglia al nero - continua Lorenzi - per noi baristi e ristoratori è una continua agonia. I locali che non hanno posti a sedere a sufficienza chiudono, fuori fa freddo dunque anche i plateatici sono inutili in questo periodo dell'anno. Continuiamo con fatica a tirate avanti, tanta gente al mattino si ferma per un caffè al volo, ora però ci hanno tolto anche quella piccola fiamma che ci permetteva di restare in piedi. Un dramma».

PRANZI DISDETTI

Un'idea condivisa. «Il Veneto dovrebbe diventare arancione - spiega anche il proprietario del Corsopolitan, Giacomo Sguotti - non è possibile lasciarci aperti e ogni settimana imporci nuove limitazioni. Questa è davvero una vera agonia. Noi, avendo un locale ampio, non risentiremo dell'ultima ordinanza di Zaia che impone lo stop alla consumazione al bancone anticipata alle 11 del mattino. Abbiamo però perso la pausa pranzo a causa dello smart working, l'aperitivo serale e le cene. In questi giorni, a causa dell'aumento dei contagi, ci stanno disdicendo molte prenotazioni, pranzi prenatalizi che avevamo già organizzato in sicurezza. Il telefono squilla in continuazione, la situazione è davvero drammatica. Siamo già a un meno 40% di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Diventare arancioni significa avere maggiori aiuti per salvare le attività che si trovano in ginocchio, a questo punto non capisco perché la Regione si ostini a restare nella fascia gialla. Non va affatto meglio dell'Emilia o della Lombardia. Servono aiuti subito per evitare a molte attività di spegnersi. Marzo potrebbe già essere troppo tardi per salvarle».

«Manteniamo le distanze e continuiamo a lavorare secondo le disposizioni - sottolinea din contro Massimo Maltarello del Pedavena, la storica birreria di piazza Vittorio Emanuele - è vero, però, che i bar di piccoli dimensioni che offrono servizio al banco risentiranno maggiormente di questa nuova limitazione della consumazione».

Grave la situazione anche per le mense che operano nelle aziende e nelle scuole. Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana pubblici esercizi, lancia l'allarme e invoca l'intervento immediato dell'esecutivo, che fino a questo momento sembra essersi dimenticato della ristorazione collettiva. Nessuna misura di sostegno è stata destinata a mense scolastiche e aziendali, nonostante i provvedimenti restrittivi adottati per contenere la diffusione del Covid abbiano costretto le imprese a rivedere i loro modelli di servizio, con ulteriore aggravio di costi. I fatturati delle società che gestiscono le mense aziendali sono crollati del 40%, mentre quelle di chi svolge il servizio di distribuzione e sporzionamento dei pasti nelle scuole hanno perso oltre il 50% dei loro volumi d'affari. Tutto questo si traduce in 60mila posti di lavoro a rischio, in particolare occupazione femminile.

Roberta Merlin

