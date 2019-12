I bambini della Gregnanin hanno ravvivato il centro

ADRIA

Bimbi della scuola dell'infanzia Gregnanin tra i protagonisti delle manifestazioni di Adria di Natale. Per il quarto anno consecutivo la magia nelle vie del centro c'è stata anche grazie a loro che hanno animato la città tra lo stupore dei passanti e la gioia dei parenti. Gli alunni, con il cappuccio di Babbo Natale, hanno sfilato accompagnati da insegnanti e genitori. A rendere ancora più suggestiva la manifestazione, la presenza del gruppo folkloristico Bontemponi di Bottrighe che si è esibito in brani di Natale della tradizione popolare che hanno rievocato lo spirito delle feste. La festa è stata in galleria Braghin, con canti e balli su arie natalizie. Il tutto è stato realizzato grazie alla collaborazione della Polizia Locale, che ha garantito la sicurezza durante gli spostamenti, dell'amministrazione comunale, dei commercianti della galleria e dei Bontemponi. Nell'occasione si sono ringraziati anche i Cantieri Navali Vittoria per un contributo che servirà ad acquistare materiale didattico. Gli alunni parteciperanno inoltre il 4 gennaio al Corteo dei re magi nel presepe, iniziativa organizzata dalla fondazione Franceschetti Di Cola ed il 5 gennaio al concorso della Befana con una simpaticissima canzone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA