«Ho parlato pieno di medicine»

ADRIAPoche frasi, sconnesse e confuse. Ieri il 28enne Roberto Lo Coco, disoccupato, in carcere da sabato con l'accusa di tentato omicidio per aver strozzato la moglie, che si trova in fin di vita, in coma farmacologico indotto, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Rovigo, ha voluto rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini, ma il suo stato di annebbiamento ha reso l'interrogatorio molto difficoltoso. A contribuire al suo stato di apparente dissociazione, con momenti di vera e propria assenza, e una...