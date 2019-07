Hanno agito in pieno centro e nel giorno di mercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRATTA POLESINEROVIGO La tranquillità della vita di Fratta Polesine è stata interrotta dall'ultimo episodio di cronaca nera, con un tentativo non riuscito di furto, in pieno giorno e tra l'altro proprio quando nella piccola cittadina medio-polesana si stanno vivendo gli ultimi giorni della fiera dei santi apostoli Pietro e Paolo. Di recente il paese non aveva presentato eventi simili, ma nel passato, anche non tanto distante nel tempo, Fratta era finita alla ribalta delle cronache locali per diversi furti e anche per una violenta...