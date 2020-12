DISABILITÀ

ROVIGO Con noi e dopo di noi: quale scelte per il futuro è il convegno in streaming sulla disabilità in programma domani, dalle 9.30 alle 12, organizzato dalla Fondazione Cariparo in collaborazione con la Fondazione Zancan. Il convegno presenterà i risultati di uno studio che ha coinvolto 1.600 persone con disabilità e le loro famiglie residenti nelle province di Padova e Rovigo. Nello studio sono stati coinvolti i soggetti istituzionali (in particolare le Ulss) e sociali (soggetti del privato sociale, associazioni di familiari). Lo studio ha approfondito i bisogni delle famiglie e delle persone con disabilità e ricostruito i sistemi di offerta territoriale, evidenziando alcune criticità, in particolare le scelte possibili per garantire una vita autonoma alle persone con disabilità e alla sostenibilità economica degli interventi messi in campo, sia per le persone che ne usufruirebbero sia per le istituzioni. Il convegno sarà l'occasione per discutere i risultati dello studio e condividere possibili scelte future. Un miglioramento che, nel breve e nel medio termine, dipende dall'attivazione di specifici percorsi che favoriscono l'autonomia della persona. La partecipazione al convegno on line è gratuita con registrazione obbligatoria nel sito www.fondazionecariparo.it.

G.Dia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

