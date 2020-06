LA CONDANNA

ROVIGO Un filotto di tre evasioni non proprio innocenti, in serie, nell'estate del 2018: ieri per il 31enne Moussaid Soufiane è arrivata una condanna a 1 anno in abbreviato proprio per la sua reticenza a rimanere in casa, dove aveva l'obbligo di stare perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per le due rapine, messe a segno a distanza di un mese l'una dall'altra, nel 2017, proprio davanti alla stazione di Rovigo, insieme a due connazionali, con tanto di coltello, scegliendo come vittime altri stranieri, giocando sul fatto che probabilmente non avrebbero sporto denuncia. Per le rapine, Soufiane nel gennaio 2019 è stato condannato in primo grado a 6 anni. Ma per lui anche due condanne, a 1 anno e 8 mesi e a 2 anni e 2 mesi, nell'ambito della maxioperazione antidroga Taraqa. Ieri è stato giudicato solo per il reato di evasione.

DROGA E COLTELLI

Soufiane, ritenuto al centro anche della vicenda dell'accoltellamento dell'estate 2017 a Granzette, nel 2018 era stato pizzicato fuori di casa durante i controlli tre volte. Le prime due era tornato ai domiciliari, l'ultima, era stato arrestato dai carabinieri e finito in carcere. «Ero andato a comprare le sigarette», aveva provato a giustificarsi. Ma la sua scusa non è stata giudicata credibile. Dopo le rapine e la vicenda dell'accoltellamento, Soufiane era diventato uccel di bosco, nonostante le tante indagini che lo vedevano protagonista, anche perché era divampato un incendio nella casa che occupava abusivamente a Granzette. Era stato un incidente a Bologna, il 13 febbraio 2018, che aveva visto coinvolta una Smart a bordo della quale, in barba ai due posti omologati, si trovavano tre marocchini, a permettere di rintracciare Soufiane, finito in ospedale.

