Ha cinque chili di hashish in auto: finisce in carcere

POLSTRADAROVIGO Oltre cinque chili di hashish stipati in una borsa sportiva che ha tentato maldestramente di nascondere. Ormai, però, la Polizia stradale di Rovigo, che ha fermato una Chevrolet Matiz nell'area di servizio San Pelagio Est, aveva annusato che qualcosa non andasse nel comportamento del 22enne di origini romene che si trovava alla guida dell'auto, intestata alla madre della compagna, e gli ha chiesto di mostrare cosa contenesse. Dentro, appunto, una partita di 5,171 chili di hashish in panetti in confezioni sottovuoto. Un carico...