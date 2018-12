Ha azzannato il pollice all'agente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERATA ALCOLICAROVIGO Non si è limitato a reagire in modo scomposto di fronte ai due uomini in divisa, ma è arrivato ad azzannarne letteralmente uno, mordendolo ferocemente ad un pollice. Ed è andata anche bene, perché con sé aveva anche un coltellaccio da cucina. E' successo nella tarda serata di domenica, attorno alle 22, quando un 34enne di origini marocchine, decisamente ubriaco, ha iniziato a importunare gli avventori del Bar Venezze di Corso del Popolo.DISTURBO AI CLIENTIIl gestore, dopo averlo inutilmente invitato ad allontanarsi,...