Guida d'Oltreadige per il Carroccio: Polesine sempre più colonizzato

Il commissariamento della Lega polesana rientra nel giro di nomine decise dal leader veneto del Carroccio Giannantonio Da Re per evitare i doppi incarichi, visto che i segretari di tutte le province sono stati tutti candidati ed eletti. Tutti tranne quello di Rovigo, Stefano Falconi, la cui candidatura non era stata presa in considerazione. Ma che era comunque già decaduto dal suo ruolo di segretario dopo le dimissioni seguite alla sfiducia maturata nel burrascoso direttivo provinciale del mese scorso, a testimonianza di una spaccatura,...