Guerrato, la sede del colosso non si tocca: in vendita un capannone in via della Tecnica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRESA DI COSTRUZIONIROVIGO La sede legale e amministrativa della Guerrato, il colosso specializzato in project financing, progettazione ospedaliera ed impianti industriali e civili, è e resta in viale dell'Industria 8. A ribadirlo è la stessa azienda, in concordato, perché non passi un messaggio fuorviante agli occhi di quello che definisce ceto creditorio, alla luce del delicato momento che sta attraversando. In una nota ribadisce che l'immobile messo in vendita senza incanto al miglio offerente è «un complesso immobiliare, non...