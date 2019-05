Guerra alle polveri sottili, anche Rovigo in prima linea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOTTA ALLO SMOGROVIGO Rovigo non fa parte di un agglomerato urbano, per questo motivo il capoluogo polesano ha sì aderito al Protocollo aria per l'adozione di azioni comuni tra i sette capoluoghi veneti impegnati nella lotta all'inquinamento e allo smog, ma in modo diverso rispetto alle altre città venete, ad esclusione di Belluno, anche questa non inserita in un agglomerato urbano. La precisazione arriva dal Comune, che spiega in modo dettagliato come l'Amministrazione, guidata in questo momento dal commissario prefettizio Nicola Izzo, sia...