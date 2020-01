GUERRA ALLE POLVERI

ROVIGO Nessuna tregua per l'inquinamento atmosferico a Rovigo. Anche ieri mattina i dati rilevati quotidianamente dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sono stati negativi, seppure leggermente inferiori rispetto a quanto visto nei giorni precedenti. Domenica le polveri sottili si sono attestate sui 56 microgrammi per metrocubo d'aria. Attualmente l'allerta attiva è quella arancione: da questa mattina i veicoli privati alimentati a gasolio della categoria Euro 4 e inferiori non possono circolare. Ma sempre da questa mattina l'Arpav pubblicherà il primo dei suoi due bollettini settimanali sulla qualità dell'aria e le possibilità che sia imposto un codice rosso per il capoluogo polesano sono molto alte.

BOLLETTINO ARPAV

Sul portale internet dell'agenzia regionale, infatti, sulla base delle condizioni atmosferiche e delle previsioni di inquinamento, viene mostrata la previsione dello smog. Attraverso i tre tradizionali colori, i quali variano in base alla gravità delle condizioni (verde, giallo e rosso), la cartina del Veneto mostra che i valori nella parte meridionale della regione sono mediamente oltre i 50 microgrammi (la soglia massima oltre la quale l'inquinamento comincia ad essere davvero dannoso per l'organismo). Per domani, come se non bastasse, sulla provincia di Rovigo e parte del veronese c'è solo il colore rosso. Questa situazione, purtroppo, non è una novità per la città che Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso definì Città delle Rose. Già negli anni passati, durante l'amministrazione guidata da Massimo Bergamin, lo smog imperava in questo stesso periodo dell'anno. L'ex sindaco, contrariamente al suo successo Edoardo Gaffeo, aveva più volte affermato che l'ordinanza era sostanzialmente inutile e nel 2018 si era persino inizialmente rifiutato di adottarla, salvo poi ripensarci a dicembre inoltrato.

PALLIATIVO

Il problema che anche l'assessore all'Ambiente Dina Merlo ha evidenziato presentando l'ordinanza 2019-2020 è che, effettivamente, si tratta di un provvedimento palliativo e che per intervenire in maniera decisa contro le particelle cancerogene emesse da auto, caldaie e stufe è necessario un piano di medio-lungo periodo per rinverdire la città, argomento sui cui Gaffeo si è più volte speso e promette di fare qualcosa durante il suo mandato iniziato appena sette mesi fa. Rovigo si trova nella Pianura Padana, non è un caso isolato per questo territorio, ma rispetto ad altre cittadine nelle sue stesse condizioni soffre particolarmente lo smog perché la quantità di verde, di alberi in particolare, è davvero bassa e quindi non ha la possibilità di smaltire l'inquinamento con il più antico e naturale dei rimedi. Dal giorno di Natale a quello dell'Epifania, solo una volta lo smog si è attestato sotto i 50 microgrammi (il 28 dicembre il dato minimo è stato di 47), arrivando a inaugurare il 2020 con ben 109 microgrammi di terribili polveri cancerogene. In definitiva, nella Città delle polveri sottili negli ultimi 12 giorni ci sono stati mediamente giornalmente 69,91 microgrammi di particelle microscopiche sospese per aria, classificandosi come il capoluogo con il maggiore inquinamento di tutta la regione.

STOP AI FURGONI

Se questa mattina, alle 11, l'Arpav opterà per l'emissione di un Codice Rosso sarà il caos per automobilisti e autotrasportatori: oltre alle restrizioni già imposte da verde e arancione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30, con il blocco dei motorini pre-2000, delle auto a benzina Euro 0, 1 e 2, dei veicoli privati a gasolio Euro 0, 1, 2, 3 e 4, dovranno rimanere in garage anche i mezzi commerciali Euro 4. Una soluzione inevitabile in seguito a ben 10 giorni consecutivi di inquinamento.

Alberto Lucchin

