Guerra all'invecchiamento

PREVENZIONEROVIGO Da domani al 22 settembre consulenze personalizzate gratuite per prevenire e rallentare i segni del tempo con la campagna antiaging 360° promossa dalla rete di farmacie specializzate che daranno consulenze gratuite sui migliori percorsi. In Polesine fanno parte della rete oltre seicento farmacie specializzate: aderiranno all'iniziativa la farmacia 45° parallelo a Bosaro in via Nazionale 239 e la farmacia San Giovanni di Piazza Umberto I a Grignano. «Sono numerosi i fattori che contribuiscono alla comparsa dei segni...