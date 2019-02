Guerra al disagio scolastico anche con il dialogo in chat

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABBANDONO SCOLASTICOROVIGO Due psicologi sempre in ascolto per aiutare gli studenti e i docenti polesani. Sinergie per un viaggio sicuro, progetto selezionato dall'impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si arricchisce di un nuovo servizio per intensificare i suoi interventi in contrasto all'abbandono scolastico dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni della provincia di Rovigo. Dal sito del Centro di Supporto ai Bisogni Educativi Speciali di Rovigo (www.ctsctirovigo.it), soggetto...