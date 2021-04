Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GUERRA AL CORONAVIRUSROVIGO Via alle prenotazioni: anche se la data d'inizio è quella di oggi, il primo aprile, non è uno scherzo ma un annuncio ufficiale. È reale la possibilità offerta a tutte le persone dai 70 anni in su di prenotare online il proprio appuntamento vaccinale in uno dei sette centri polesani, attraverso il portale regionale vaccinicovid.regione.veneto.it, cliccando poi sul simbolo dell'Ulss 5, inserendo il proprio codice...