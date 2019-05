Guardrail posizionato lungo il Canalbianco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GAVELLOCon la posa del guardrail sul lato esposto al fiume è oggi divenuto molto più sicuro per chi viaggia percorrere la strada arginale sul Canalbianco tra Gavello Magnolina e Baricetta. Si sono compiuti nei giorni scorsi i lavori che hanno permesso di mettere in sicurezza la viabilità della strada che scorre sull'argine alla destra del canale, realizzati dall'Amministrazione comunale di Gavello grazie ad un finanziamento della Regione Veneto nel programma di Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale. In questo ambito,...