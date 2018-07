Guardie ecologiche contro il degrado urbano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECORO URBANOROVIGO Il Comune dà il via all'operazione Rovigo pulita. Non è uno slogan, ma l'obiettivo dei provvedimenti approvati dalla giunta per aumentare il decoro e la pulizia del centro storico. A sorvegliare infatti ed, eventualmente, sanzionare i cittadini che imbratteranno la città con cartacce e sporcizia saranno le due nuove guardie ecologiche, pronte a infliggere sanzioni a chi getta anche una sola carta di caramella a terra o non provvede a raccogliere lo sporco dei propri animali.DA SETTEMBRE«Le due guardie ecologiche...