Guardie ecologiche contro gli abusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SORVEGLIANZAROVIGO Pugno di Ferro del Comune per chi abbandona i rifiuti per strada e non rispetta la differenziata. Dal prossimo anno entreranno in servizio due guardie ecologiche con il compito di sanzionare coloro che non rispettano le regole sulla raccolta dei rifiuti e inquinano dunque l'ambiente.Lo ha annunciato il sindaco Edoardo Gaffeo. «Per il momento i guardiani dell'ambiente saranno due, quello che possiamo permetterci in base alle risorse, ma l'obiettivo è quello di potenziarne quanto prima il numero, per garantire una copertura...